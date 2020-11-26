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Пушков оценил слова немецкого министра о разговоре с РФ с "позиции силы"
Пушков оценил слова немецкого министра о разговоре с РФ с "позиции силы"
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о российской военной "угрозе". РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T00:40
2020-11-26T00:40
россия
минобороны германии
сергей лавров
нато
алексей пушков
европа
в мире
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о российской военной "угрозе".Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия должна поддерживать свои военные расходы на высоком уровне, чтобы Европа была способной вести диалог с Россией "с позиции силы" из-за более "явственной" военной угрозы после модернизации российских вооружений. "Вести диалог о разоружении с Россией "с позиции силы", как хочет глава минобороны ФРГ, не выйдет. С позиции силы выставляют ультиматумы, но ультиматумы в адрес России не работают", - написал Пушков в своем Twitter. По его словам, "диалог с позиции силы" - это отсутствие диалога, как у НАТО с Россией."Ширма для ставки на силу", – заключил сенатор.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
https://ria.ru/20201125/worldwar-1586274960.html
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россия, минобороны германии, сергей лавров, нато, алексей пушков, европа, в мире

Пушков оценил слова немецкого министра о разговоре с РФ с "позиции силы"

00:40 26.11.2020
 
© Рамиль СитдиковСенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Сенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о российской военной "угрозе".
Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия должна поддерживать свои военные расходы на высоком уровне, чтобы Европа была способной вести диалог с Россией "с позиции силы" из-за более "явственной" военной угрозы после модернизации российских вооружений.
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"Вести диалог о разоружении с Россией "с позиции силы", как хочет глава минобороны ФРГ, не выйдет. С позиции силы выставляют ультиматумы, но ультиматумы в адрес России не работают", - написал Пушков в своем Twitter.
По его словам, "диалог с позиции силы" - это отсутствие диалога, как у НАТО с Россией.
"Ширма для ставки на силу", – заключил сенатор.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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