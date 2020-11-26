Пушков оценил слова немецкого министра о разговоре с РФ с "позиции силы"
© Рамиль СитдиковСенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
© Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о российской военной "угрозе".
Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия должна поддерживать свои военные расходы на высоком уровне, чтобы Европа была способной вести диалог с Россией "с позиции силы" из-за более "явственной" военной угрозы после модернизации российских вооружений.
"Вести диалог о разоружении с Россией "с позиции силы", как хочет глава минобороны ФРГ, не выйдет. С позиции силы выставляют ультиматумы, но ультиматумы в адрес России не работают", - написал Пушков в своем Twitter.
По его словам, "диалог с позиции силы" - это отсутствие диалога, как у НАТО с Россией.
"Ширма для ставки на силу", – заключил сенатор.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.