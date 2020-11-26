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Названа профессия, для которой коронавирус особенно опасен
Названа профессия, для которой коронавирус особенно опасен
Почему коронавирус так опасен для парфюмеров и чем их опыт может быть полезен тем, кто перенес COVID-19, рассказала в интервью радио Sputnik владелица... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T02:09
2020-11-26T11:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Почему коронавирус так опасен для парфюмеров и чем их опыт может быть полезен тем, кто перенес COVID-19, рассказала в интервью радио Sputnik владелица парфюмерного ателье "Аромаобраз" Вероника Бруховецкая.Потеря обоняния — это наиболее распространенный симптом коронавируса. Для большинства людей подобная проблема лишь неудобство по сравнению с другими возможными последствиями. Для парфюмеров потеря обоняния сравнима с потерей важнейшего рабочего инструмента, отметила Вероника Бруховецкая. Восстановление обоняния после коронавируса может занять от нескольких дней до нескольких месяцев. Чтобы облегчить этот процесс, Вероника Бруховецкая советует поучиться у парфюмеров, которые по работе должны тренировать обоняние. По ее словам, для этого нужно разучивать ароматы. Начинать нужно с привычных запахов продуктов и специй, которые есть на любой кухне: апельсинов, мандаринов, мускатного ореха, корицы и так далее."Надо в течение дня взаимодействовать с ними, брать их и нюхать, при этом вспоминать, как они пахнут, и обращать внимание на появляющиеся чувства. Так мы нарабатываем обонятельную память. Если во время COVID-19 исчезло обоняние, таким образом мы можем восстановить нейронные сети в мозге и помочь памяти восстановиться", — сказала Вероника Бруховецкая.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, общество

Названа профессия, для которой коронавирус особенно опасен

02:09 26.11.2020 (обновлено: 11:07 26.11.2020)
 
© РИА НовостиПарфюмерия
Парфюмерия - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Почему коронавирус так опасен для парфюмеров и чем их опыт может быть полезен тем, кто перенес COVID-19, рассказала в интервью радио Sputnik владелица парфюмерного ателье "Аромаобраз" Вероника Бруховецкая.
Потеря обоняния — это наиболее распространенный симптом коронавируса. Для большинства людей подобная проблема лишь неудобство по сравнению с другими возможными последствиями. Для парфюмеров потеря обоняния сравнима с потерей важнейшего рабочего инструмента, отметила Вероника Бруховецкая.

"Мы самая уязвимая группа, поскольку нос — это один из инструментов парфюмера. Нос и обонятельная память очень важны в нашей работе. Сейчас мы стараемся больше внимания уделять собственному иммунитету, чтобы не заболеть. Для этого нужно больше взаимодействовать с эфирными маслами, которые являются хорошим средством профилактики и поднятия иммунитета", — сказала парфюмер в интервью радио Sputnik.

Восстановление обоняния после коронавируса может занять от нескольких дней до нескольких месяцев. Чтобы облегчить этот процесс, Вероника Бруховецкая советует поучиться у парфюмеров, которые по работе должны тренировать обоняние. По ее словам, для этого нужно разучивать ароматы. Начинать нужно с привычных запахов продуктов и специй, которые есть на любой кухне: апельсинов, мандаринов, мускатного ореха, корицы и так далее.
"Надо в течение дня взаимодействовать с ними, брать их и нюхать, при этом вспоминать, как они пахнут, и обращать внимание на появляющиеся чувства. Так мы нарабатываем обонятельную память. Если во время COVID-19 исчезло обоняние, таким образом мы можем восстановить нейронные сети в мозге и помочь памяти восстановиться", — сказала Вероника Бруховецкая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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