https://ria.ru/20201126/professiya-1586368090.html

Названа профессия, для которой коронавирус особенно опасен

Названа профессия, для которой коронавирус особенно опасен

Почему коронавирус так опасен для парфюмеров и чем их опыт может быть полезен тем, кто перенес COVID-19, рассказала в интервью радио Sputnik владелица... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T02:09

2020-11-26T02:09

2020-11-26T11:07

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Почему коронавирус так опасен для парфюмеров и чем их опыт может быть полезен тем, кто перенес COVID-19, рассказала в интервью радио Sputnik владелица парфюмерного ателье "Аромаобраз" Вероника Бруховецкая.Потеря обоняния — это наиболее распространенный симптом коронавируса. Для большинства людей подобная проблема лишь неудобство по сравнению с другими возможными последствиями. Для парфюмеров потеря обоняния сравнима с потерей важнейшего рабочего инструмента, отметила Вероника Бруховецкая. Восстановление обоняния после коронавируса может занять от нескольких дней до нескольких месяцев. Чтобы облегчить этот процесс, Вероника Бруховецкая советует поучиться у парфюмеров, которые по работе должны тренировать обоняние. По ее словам, для этого нужно разучивать ароматы. Начинать нужно с привычных запахов продуктов и специй, которые есть на любой кухне: апельсинов, мандаринов, мускатного ореха, корицы и так далее."Надо в течение дня взаимодействовать с ними, брать их и нюхать, при этом вспоминать, как они пахнут, и обращать внимание на появляющиеся чувства. Так мы нарабатываем обонятельную память. Если во время COVID-19 исчезло обоняние, таким образом мы можем восстановить нейронные сети в мозге и помочь памяти восстановиться", — сказала Вероника Бруховецкая.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, общество