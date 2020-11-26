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Власти Москвы оставят студенческие проездные заблокированными
Власти Москвы оставят студенческие проездные заблокированными
Власти пока оставят заблокированными студенческие проездные в Москве, так как разблокирование может кратно увеличить число поездок на общественном транспорте,... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T18:46
2020-11-26T19:11
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Власти пока оставят заблокированными студенческие проездные в Москве, так как разблокирование может кратно увеличить число поездок на общественном транспорте, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.По его словам, льготы для студентов вводились для того, чтобы они ездили на учебу, а не для того, чтобы они ездили на работу. Но власти не контролируют студентов, если они ездят по любой нужде, в любое время, в любой район и так далее, без всяких ограничений."Но сегодня такие ограничения есть. Мы переводили на дистанционку студентов, чтобы они находились дома, и мы не можем раскрыть проездные социальные карты, льготные карты, потому что это кратно увеличит сразу поездки на общественном транспорте, нагрузит дополнительным количеством пассажиров, увеличит дополнительно риски. Поэтому мы такое решение, к сожалению, принять не можем", - отметил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Власти Москвы оставят студенческие проездные заблокированными

18:46 26.11.2020 (обновлено: 19:11 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОткрытие станции метро Саларьево
Открытие станции метро Саларьево - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Власти пока оставят заблокированными студенческие проездные в Москве, так как разблокирование может кратно увеличить число поездок на общественном транспорте, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.
По его словам, льготы для студентов вводились для того, чтобы они ездили на учебу, а не для того, чтобы они ездили на работу. Но власти не контролируют студентов, если они ездят по любой нужде, в любое время, в любой район и так далее, без всяких ограничений.
"Но сегодня такие ограничения есть. Мы переводили на дистанционку студентов, чтобы они находились дома, и мы не можем раскрыть проездные социальные карты, льготные карты, потому что это кратно увеличит сразу поездки на общественном транспорте, нагрузит дополнительным количеством пассажиров, увеличит дополнительно риски. Поэтому мы такое решение, к сожалению, принять не можем", - отметил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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