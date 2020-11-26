https://ria.ru/20201126/produkty-1586458254.html
Названы 11 продуктов, ускоряющих обмен веществ
Названы 11 продуктов, ускоряющих обмен веществ
Эксперты портала Freundin перечислили 11 овощей, употребление которых позволит ускорить метаболизм. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T15:24
2020-11-26T15:24
2020-11-26T15:24
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/90847/82/908478267_0:129:2463:1514_1400x0_80_0_0_3376a5aac5fcbc406d52de7c810f0acd.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Эксперты портала Freundin перечислили 11 овощей, употребление которых позволит ускорить метаболизм. Первым продуктом в списке оказалась брокколи. Среди ее сильных сторон авторы статьи отмечают высокое содержание кальция и витамина C. Кроме того, этот сорт капусты позволяет выводить лишнюю жидкость из организма. Похожими свойствами обладает брюссельская капуста, которая, помимо прочего, содержит серу. Это вещество активирует защищающие печень ферменты. Обычную белокачанную капусту эксперты также включили в список полезных продуктов. Помимо витамина C, она содержит почти все витамины группы B и кальций, а по количеству витамина A и вовсе бьет рекорды — сто граммов этого продукта хватит, чтобы вдвое покрыть суточную потребность в нем. "Капуста оказывает оздоравливающее и профилактическое действие против запоров, помогает снизить концентрацию холестерина и жира в крови и обеспечивает здоровую кишечную флору", — говорится в статье. Идеальным продуктом для очищения организма эксперты назвали спаржу. Она повышает уровень антиоксиданта глутатиона в организме. Вырабатывать глутатион помогает также лук — благодаря содержащимся в нем сернистым аминокислотам. Следующий продукт в списке — цикорий. Богатый кальцием, калием, фосфором и инулином, он помогает печени очищать кровь и избавлять организм от вредных веществ. "Он благотворно влияет на кишечную флору и укрепляет иммунную систему", — пишут авторы. Еще один полезный для метаболизма овощ — фенхель. Он богат клетчаткой и фолиевой кислотой. Последнюю содержит также шпинат. Эксперты обратили внимание на пользу огурцов и моркови. Они содержат витамины группы A, K и C, а также калий, кальций и магний. Огурцы, помимо прочего, богаты железом и калием, а морковь — фосфором. Оба этих овоща оказывают положительное воздействие на здоровье кожи и помогают выводить из организма токсины. Заключительный овощ в списке — свекла. Этот корнеплод особенно полезен для здоровья печени и желчного пузыря. Кроме того, он помогает пищеварению, а благодаря мочегонному эффекту ускоряет вывод токсинов и улучшает функцию почек.
https://ria.ru/20201121/produkty-1585713925.html
https://ria.ru/20201121/gipervitaminoz-1585625292.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/90847/82/908478267_137:0:2325:1641_1400x0_80_0_0_d448f7e2e4c2a2fc84fa8953ac33e16b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Эксперты портала Freundin
перечислили 11 овощей, употребление которых позволит ускорить метаболизм.
Первым продуктом в списке оказалась брокколи. Среди ее сильных сторон авторы статьи отмечают высокое содержание кальция и витамина C. Кроме того, этот сорт капусты позволяет выводить лишнюю жидкость из организма.
Похожими свойствами обладает брюссельская капуста, которая, помимо прочего, содержит серу. Это вещество активирует защищающие печень ферменты.
Обычную белокачанную капусту эксперты также включили в список полезных продуктов. Помимо витамина C, она содержит почти все витамины группы B и кальций, а по количеству витамина A и вовсе бьет рекорды — сто граммов этого продукта хватит, чтобы вдвое покрыть суточную потребность в нем.
"Капуста оказывает оздоравливающее и профилактическое действие против запоров, помогает снизить концентрацию холестерина и жира в крови и обеспечивает здоровую кишечную флору", — говорится в статье.
Идеальным продуктом для очищения организма эксперты назвали спаржу. Она повышает уровень антиоксиданта глутатиона в организме. Вырабатывать глутатион помогает также лук — благодаря содержащимся в нем сернистым аминокислотам.
Следующий продукт в списке — цикорий. Богатый кальцием, калием, фосфором и инулином, он помогает печени очищать кровь и избавлять организм от вредных веществ.
"Он благотворно влияет на кишечную флору и укрепляет иммунную систему", — пишут авторы.
Еще один полезный для метаболизма овощ — фенхель. Он богат клетчаткой и фолиевой кислотой. Последнюю содержит также шпинат.
Эксперты обратили внимание на пользу огурцов и моркови. Они содержат витамины группы A, K и C, а также калий, кальций и магний. Огурцы, помимо прочего, богаты железом и калием, а морковь — фосфором. Оба этих овоща оказывают положительное воздействие на здоровье кожи и помогают выводить из организма токсины.
Заключительный овощ в списке — свекла. Этот корнеплод особенно полезен для здоровья печени и желчного пузыря. Кроме того, он помогает пищеварению, а благодаря мочегонному эффекту ускоряет вывод токсинов и улучшает функцию почек.