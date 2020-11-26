Кремль ответил на призыв экс-главы офиса Зеленского "сделать шаг назад"
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Для урегулирования в Донбассе надо выполнять минские соглашения, а какие-то новации взамен только отбрасывают процесс назад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Понимаете, здесь не нужно делать ни шаг назад, ни шаг вперед, надо выполнять каждой стороной взятые на себя обязательства. Вот здесь все предельно просто. А рассуждения относительно шагов назад, относительно подмены одних договоренностей эфемерными другими договоренностями, относительно завуалированных попыток дезавуировать имеющиеся договоренности и так далее, это все далеко не способствует выходу на трек урегулирования, а, оборот, отбрасывает нас назад", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли Кремлем быть сделан "шаг назад по Донбассу", к которому призывали ряд украинских чиновников.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения
Ранее советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "план совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил "план действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.
Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов уже заявил, что этот план противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "представленный проект плана – это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью – созыв очередного саммита "нормандского формата".
Кроме того, бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к Путину с призывом "отступить" и "сделать шаг назад" в вопросе соблюдения Минских соглашений, что, по его мнению, будет трактоваться как "победа".
23 ноября, 15:13В ДНР оценили новый план Украины по Донбассу