Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201126/primore-1586424674.html
Восстановление энергетики Приморья после ЧС займет до двух месяцев
Восстановление энергетики Приморья после ЧС займет до двух месяцев
Электроснабжение пострадавших районов Приморского края сейчас осуществляется от резервных источников, переход на постоянную схему займет до двух месяцев,... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:54
2020-11-26T12:54
алексей чекунков
михаил мишустин
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585886913_0:272:3072:2000_1400x0_80_0_0_d3b751adb6f50156463e2f441989fef6.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Электроснабжение пострадавших районов Приморского края сейчас осуществляется от резервных источников, переход на постоянную схему займет до двух месяцев, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.В четверг Чекунков доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о ликвидации последствий ЧС в Приморье, где побывал после ситуации с прошедшим там снежным циклоном с ледяным дождем. Премьер попросил его держать весь процесс на контроле."В пострадавших районах снабжение жителей и объектов инфраструктуры энергией осуществляется по временной схеме – от резервных источников. Переход на постоянную схему займет до двух месяцев", - сообщил Чекунков.По его словам, в регион доставлены 16 резервных источников питания для поддержания жизнедеятельности критических объектов – больниц и школ."Развернуто 12 пунктов временного размещения, 30 пунктов питания и выдачи бутилированной воды. Для обогрева квартир и домов людям переданы более 4 тысяч газовых плит и 50 тысяч газовых баллонов. Для восстановления поврежденных опор и ЛЭП на протяжении всей недели в круглосуточном режиме работали аварийные бригады общей численностью 3 тысячи человек и более тысячи единиц техники", - рассказал Чекунков.
https://ria.ru/20201126/primore-1586415558.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Во Владивостоке развернули пункты помощи населению
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Приморье в пятницу в связи с прохождением циклона - аномальные осадки вызвали многочисленные аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения.
2020-11-26T12:54
true
PT1M15S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585886913_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cfd34d10829e5abdc0464e4903588fc5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей чекунков, михаил мишустин, приморский край, происшествия

Восстановление энергетики Приморья после ЧС займет до двух месяцев

12:54 26.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкДемонтаж ЛЭП, поврежденной в результате непогоды, во Владивостоке
Демонтаж ЛЭП, поврежденной в результате непогоды, во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Электроснабжение пострадавших районов Приморского края сейчас осуществляется от резервных источников, переход на постоянную схему займет до двух месяцев, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
В четверг Чекунков доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о ликвидации последствий ЧС в Приморье, где побывал после ситуации с прошедшим там снежным циклоном с ледяным дождем. Премьер попросил его держать весь процесс на контроле.
"В пострадавших районах снабжение жителей и объектов инфраструктуры энергией осуществляется по временной схеме – от резервных источников. Переход на постоянную схему займет до двух месяцев", - сообщил Чекунков.
По его словам, в регион доставлены 16 резервных источников питания для поддержания жизнедеятельности критических объектов – больниц и школ.
"Развернуто 12 пунктов временного размещения, 30 пунктов питания и выдачи бутилированной воды. Для обогрева квартир и домов людям переданы более 4 тысяч газовых плит и 50 тысяч газовых баллонов. Для восстановления поврежденных опор и ЛЭП на протяжении всей недели в круглосуточном режиме работали аварийные бригады общей численностью 3 тысячи человек и более тысячи единиц техники", - рассказал Чекунков.
Последствия снежного циклона во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
12:23
В Приморье более 9,5 тысячи человек остаются без электричества
 
Алексей ЧекунковМихаил МишустинПриморский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:42Сын Ширвиндта рассказал, как его отец "безобразничает" в больнице
17:39Болгарские отельеры предупредили о коллапсе в сфере туризма
17:39Парламент Армении отказался отменить военное положение
17:36Раскрыта тайна вечной молодости стволовых клеток
17:34Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
16:41На острове Русский во Владивостоке вновь развернули полевые кухни
16:37ВОЗ разработала рекомендации по физической активности во время пандемии
Лента новостейМолния