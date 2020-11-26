https://ria.ru/20201126/primore-1586424674.html

Восстановление энергетики Приморья после ЧС займет до двух месяцев

Восстановление энергетики Приморья после ЧС займет до двух месяцев

Электроснабжение пострадавших районов Приморского края сейчас осуществляется от резервных источников, переход на постоянную схему займет до двух месяцев,... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T12:54

2020-11-26T12:54

2020-11-26T12:54

алексей чекунков

михаил мишустин

приморский край

происшествия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Электроснабжение пострадавших районов Приморского края сейчас осуществляется от резервных источников, переход на постоянную схему займет до двух месяцев, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.В четверг Чекунков доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о ликвидации последствий ЧС в Приморье, где побывал после ситуации с прошедшим там снежным циклоном с ледяным дождем. Премьер попросил его держать весь процесс на контроле."В пострадавших районах снабжение жителей и объектов инфраструктуры энергией осуществляется по временной схеме – от резервных источников. Переход на постоянную схему займет до двух месяцев", - сообщил Чекунков.По его словам, в регион доставлены 16 резервных источников питания для поддержания жизнедеятельности критических объектов – больниц и школ."Развернуто 12 пунктов временного размещения, 30 пунктов питания и выдачи бутилированной воды. Для обогрева квартир и домов людям переданы более 4 тысяч газовых плит и 50 тысяч газовых баллонов. Для восстановления поврежденных опор и ЛЭП на протяжении всей недели в круглосуточном режиме работали аварийные бригады общей численностью 3 тысячи человек и более тысячи единиц техники", - рассказал Чекунков.

https://ria.ru/20201126/primore-1586415558.html

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Во Владивостоке развернули пункты помощи населению Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Приморье в пятницу в связи с прохождением циклона - аномальные осадки вызвали многочисленные аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения. 2020-11-26T12:54 true PT1M15S

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алексей чекунков, михаил мишустин, приморский край, происшествия