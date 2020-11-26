https://ria.ru/20201126/prigovor-1586528159.html
Суд приговорил известного адвоката Хасавова к шести годам колонии
Суд приговорил известного адвоката Хасавова к шести годам колонии
Измайловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии управляющего партнера адвокатского бюро "Дагир Хасавов и партнеры" Дагира Хасавова, признав его виновным в... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T22:09
2020-11-26T22:09
2020-11-26T22:09
раюдин юсуфов
дагир хасавов
москва
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Измайловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии управляющего партнера адвокатского бюро "Дагир Хасавов и партнеры" Дагира Хасавова, признав его виновным в принуждении к даче показаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Дагиру Хасавову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, колония общего режима", - сказали в пресс-службе.Дело насчитывает 12 томов, обвинение в окончательной редакции фигурантам было предъявлено лишь в принуждении к даче показаний, тогда как до этого Хасавову вменялось также воспрепятствование правосудию.Адвокат был задержан в сентябре 2019 года в здании Лефортовского суда Москвы, куда пришел защищать бывшего заместителя врио премьера Дагестана Раюдина Юсуфова. Следствие обвинило его в попытке помешать расследованию "путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний шантажом", он был арестован. Вину Хасавов не признал.
https://ria.ru/20200917/pashaev-1577397014.html
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раюдин юсуфов, дагир хасавов, москва, происшествия