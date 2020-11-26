https://ria.ru/20201126/prigovor-1586528159.html

Суд приговорил известного адвоката Хасавова к шести годам колонии

Суд приговорил известного адвоката Хасавова к шести годам колонии

Измайловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии управляющего партнера адвокатского бюро "Дагир Хасавов и партнеры" Дагира Хасавова, признав его виновным в... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T22:09

2020-11-26T22:09

2020-11-26T22:09

раюдин юсуфов

дагир хасавов

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586527947_0:0:2483:1397_1400x0_80_0_0_e405c92cb21780f3b3787658dab372d9.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Измайловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии управляющего партнера адвокатского бюро "Дагир Хасавов и партнеры" Дагира Хасавова, признав его виновным в принуждении к даче показаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Дагиру Хасавову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, колония общего режима", - сказали в пресс-службе.Дело насчитывает 12 томов, обвинение в окончательной редакции фигурантам было предъявлено лишь в принуждении к даче показаний, тогда как до этого Хасавову вменялось также воспрепятствование правосудию.Адвокат был задержан в сентябре 2019 года в здании Лефортовского суда Москвы, куда пришел защищать бывшего заместителя врио премьера Дагестана Раюдина Юсуфова. Следствие обвинило его в попытке помешать расследованию "путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний шантажом", он был арестован. Вину Хасавов не признал.

https://ria.ru/20200917/pashaev-1577397014.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

раюдин юсуфов, дагир хасавов, москва, происшествия