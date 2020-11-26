https://ria.ru/20201126/potok-1586454248.html

Сертификатор "Северного потока — 2" вышел из проекта

Сертификатор "Северного потока — 2" вышел из проекта

Сертификатор "Северного потока — 2", норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) вышла из проекта из-за угрозы санкций со стороны США. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T15:06

2020-11-26T15:06

2020-11-26T15:29

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wintershall

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Сертификатор "Северного потока — 2", норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) вышла из проекта из-за угрозы санкций со стороны США."Госдепартамент США опубликовал новое руководство в отношении закона "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA). В соответствии с этим мы считаем, что деятельность DNV GL по инспектированию оснащенных судов, обслуживающих проект "Северный поток — 2", подпадает под санкции. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA", — заявил представитель компании.Как пояснили в DNV GL, на проекте компания занималась рассмотрением документации и проверкой строительных работ на предмет соответствия стандартам. Туда также входил мониторинг тестирования и подготовки оборудования, которое использовали на судах во время прокладки газопровода. Кроме того, DNV GL должна была выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения проекта.При этом недостроенный участок магистрали находится в водах Дании, и, согласно правилам Датского энергетического агентства (DEA), компания — оператор газопровода Nord Stream 2 AG вправе нанять любую третью сторону, которая сможет предоставить сертификат соответствия действующему законодательству страны.В Nord Stream 2 AG не стали комментировать ситуацию."Мы не можем раскрывать или комментировать коммерческую информацию. Защищать европейские компании от незаконных экстратерриториальных санкций должны правительства и Европейская комиссия", — сообщили журналистам в компании."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против газопровода активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний немедленно прекратить его строительство. Швейцарская Allseas тогда почти сразу заявила о приостановке работ.В середине октября Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.Также, по данным СМИ, Вашингтон намерен ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода. Как сообщало немецкое агентство DPA, сейчас американское руководство связывается с европейскими фирмами и предупреждает их о возможных санкциях.

https://ria.ru/20201126/severnyy-1586266708.html

https://ria.ru/20201119/gazoprovod-1585422114.html

балтийское море

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

uniper, северный поток — 2, wintershall, балтийское море, газпром, сша, украина, экономика