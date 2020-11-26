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Конгрессмен назвал решение Трампа помиловать Флинна злоупотреблением
Конгрессмен назвал решение Трампа помиловать Флинна злоупотреблением
Председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф назвал злоупотреблением решение президента Дональда Трампа помиловать своего РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T01:22
2020-11-26T01:22
майкл флинн
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф назвал злоупотреблением решение президента Дональда Трампа помиловать своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна.Трамп ранее сообщил о помиловании Флинна.Флинн был советником президента Трампа по национальной безопасности на протяжении трех недель в январе-феврале 2017 года. Его обвинили в неверном информировании Трампа и ФБР о телефонных разговорах с бывшим тогда послом России Сергеем Кисляком. Министерство юстиции США позже сняло с Флинна обвинения в даче ложных показаний ФБР, но судья, неоднократно грозивший Флинну тюрьмой, отказывался закрыть дело.Дело стало одним из наиболее заметных в "российском расследовании", по итогам которого спецпрокурор Роберт Мюллер подтвердил обвинения в адрес России во "вмешательстве в выборы" (Москва это отрицает), но не подтвердил предположения о "сговоре" Трампа с Москвой, наличие которого отрицают уже не только в Кремле, но и в Белом доме.
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майкл флинн, дональд трамп, сша, в мире

Конгрессмен назвал решение Трампа помиловать Флинна злоупотреблением

01:22 26.11.2020
 
© AP Photo / Carolyn KasterМайкл Флинн
Майкл Флинн - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© AP Photo / Carolyn Kaster
Майкл Флинн. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф назвал злоупотреблением решение президента Дональда Трампа помиловать своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

"Дональд Трамп неоднократно злоупотреблял правом помилования, чтобы наградить друзей и защитить тех, кто его прикрывал. На этот раз он милует Майкла Флинна, который солгал, чтобы скрыть свои связи с русскими", - написал Шифф в Twitter.

Трамп ранее сообщил о помиловании Флинна.
Флинн был советником президента Трампа по национальной безопасности на протяжении трех недель в январе-феврале 2017 года. Его обвинили в неверном информировании Трампа и ФБР о телефонных разговорах с бывшим тогда послом России Сергеем Кисляком. Министерство юстиции США позже сняло с Флинна обвинения в даче ложных показаний ФБР, но судья, неоднократно грозивший Флинну тюрьмой, отказывался закрыть дело.
Дело стало одним из наиболее заметных в "российском расследовании", по итогам которого спецпрокурор Роберт Мюллер подтвердил обвинения в адрес России во "вмешательстве в выборы" (Москва это отрицает), но не подтвердил предположения о "сговоре" Трампа с Москвой, наличие которого отрицают уже не только в Кремле, но и в Белом доме.
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Майкл ФлиннДональд ТрампСШАВ мире
 
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