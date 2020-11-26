https://ria.ru/20201126/podmoskove-1586404740.html

Министром экологии Подмосковья станет глава минсельхоза Разин

Министром экологии Подмосковья станет глава минсельхоза Разин

Московская областная дума согласовала на должность заместителя председателя областного правительства – министра экологии и природопользования Подмосковья... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T11:32

2020-11-26T11:32

2020-11-26T11:38

андрей разин

игорь брынцалов

московская областная дума

андрей воробьев

москва

московская область (подмосковье)

политика

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Московская областная дума согласовала на должность заместителя председателя областного правительства – министра экологии и природопользования Подмосковья действующего главу минсельхозпрода региона Андрея Разина.Разин занимает пост министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья с 2017 года."Прошу согласовать кандидатуру Разина Андрея Викторовича на должность заместителя Председателя Правительства Московской области – министра экологии и природопользования Московской области", - сказал постоянный представитель губернатора Московской области в Московской областной думе Александр Горбылёв в четверг в ходе заседания регионального парламента.Фракции и депутаты единогласно поддержали кандидатуру Разина."Решение принимается", - заключил глава регионального парламента Игорь Брынцалов.В Мособлдуме РИА Новости уточнили, что в ближайшее время губернатор Андрей Воробьев подпишет постановление и Разин вступит в должность.На прошлой неделе Басманный суд Москвы заключил в СИЗО зампреда правительства - министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина по уголовному делу о взяточничестве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.По данным "Коммерсанта", следствие считает Куракина причастным к махинациям с лесами и земельными участками на 2 миллиарда рублей, совершенными в период, когда он возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны РФ. Лесную сферу Куракин продолжил курировать и в правительстве Подмосковья.

https://ria.ru/20201119/kurakin-1585406351.html

https://ria.ru/20201117/sud-1585069661.html

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андрей разин, игорь брынцалов, московская областная дума, андрей воробьев, москва, московская область (подмосковье), политика