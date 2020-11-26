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Министром экологии Подмосковья станет глава минсельхоза Разин
Министром экологии Подмосковья станет глава минсельхоза Разин
Московская областная дума согласовала на должность заместителя председателя областного правительства – министра экологии и природопользования Подмосковья... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:32
2020-11-26T11:38
андрей разин
игорь брынцалов
московская областная дума
андрей воробьев
москва
московская область (подмосковье)
политика
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Московская областная дума согласовала на должность заместителя председателя областного правительства – министра экологии и природопользования Подмосковья действующего главу минсельхозпрода региона Андрея Разина.Разин занимает пост министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья с 2017 года."Прошу согласовать кандидатуру Разина Андрея Викторовича на должность заместителя Председателя Правительства Московской области – министра экологии и природопользования Московской области", - сказал постоянный представитель губернатора Московской области в Московской областной думе Александр Горбылёв в четверг в ходе заседания регионального парламента.Фракции и депутаты единогласно поддержали кандидатуру Разина."Решение принимается", - заключил глава регионального парламента Игорь Брынцалов.В Мособлдуме РИА Новости уточнили, что в ближайшее время губернатор Андрей Воробьев подпишет постановление и Разин вступит в должность.На прошлой неделе Басманный суд Москвы заключил в СИЗО зампреда правительства - министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина по уголовному делу о взяточничестве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.По данным "Коммерсанта", следствие считает Куракина причастным к махинациям с лесами и земельными участками на 2 миллиарда рублей, совершенными в период, когда он возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны РФ. Лесную сферу Куракин продолжил курировать и в правительстве Подмосковья.
https://ria.ru/20201119/kurakin-1585406351.html
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андрей разин, игорь брынцалов, московская областная дума, андрей воробьев, москва, московская область (подмосковье), политика

Министром экологии Подмосковья станет глава минсельхоза Разин

11:32 26.11.2020 (обновлено: 11:38 26.11.2020)
 
© Фото : Партия «Единая Россия».Здание Московской областной Думы
Здание Московской областной Думы - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Фото : Партия «Единая Россия».
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Московская областная дума согласовала на должность заместителя председателя областного правительства – министра экологии и природопользования Подмосковья действующего главу минсельхозпрода региона Андрея Разина.
Разин занимает пост министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья с 2017 года.
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"Прошу согласовать кандидатуру Разина Андрея Викторовича на должность заместителя Председателя Правительства Московской области – министра экологии и природопользования Московской области", - сказал постоянный представитель губернатора Московской области в Московской областной думе Александр Горбылёв в четверг в ходе заседания регионального парламента.
Фракции и депутаты единогласно поддержали кандидатуру Разина.
"Решение принимается", - заключил глава регионального парламента Игорь Брынцалов.
В Мособлдуме РИА Новости уточнили, что в ближайшее время губернатор Андрей Воробьев подпишет постановление и Разин вступит в должность.
На прошлой неделе Басманный суд Москвы заключил в СИЗО зампреда правительства - министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина по уголовному делу о взяточничестве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По данным "Коммерсанта", следствие считает Куракина причастным к махинациям с лесами и земельными участками на 2 миллиарда рублей, совершенными в период, когда он возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны РФ. Лесную сферу Куракин продолжил курировать и в правительстве Подмосковья.
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