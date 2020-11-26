Министром экологии Подмосковья станет глава минсельхоза Разин
11:32 26.11.2020 (обновлено: 11:38 26.11.2020)
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Московская областная дума согласовала на должность заместителя председателя областного правительства – министра экологии и природопользования Подмосковья действующего главу минсельхозпрода региона Андрея Разина.
Разин занимает пост министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья с 2017 года.
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"Прошу согласовать кандидатуру Разина Андрея Викторовича на должность заместителя Председателя Правительства Московской области – министра экологии и природопользования Московской области", - сказал постоянный представитель губернатора Московской области в Московской областной думе Александр Горбылёв в четверг в ходе заседания регионального парламента.
Фракции и депутаты единогласно поддержали кандидатуру Разина.
"Решение принимается", - заключил глава регионального парламента Игорь Брынцалов.
В Мособлдуме РИА Новости уточнили, что в ближайшее время губернатор Андрей Воробьев подпишет постановление и Разин вступит в должность.
На прошлой неделе Басманный суд Москвы заключил в СИЗО зампреда правительства - министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина по уголовному делу о взяточничестве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По данным "Коммерсанта", следствие считает Куракина причастным к махинациям с лесами и земельными участками на 2 миллиарда рублей, совершенными в период, когда он возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны РФ. Лесную сферу Куракин продолжил курировать и в правительстве Подмосковья.