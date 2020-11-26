https://ria.ru/20201126/pobochki-1586504216.html

Названы побочные эффекты американских вакцин от коронавируса

Названы побочные эффекты американских вакцин от коронавируса

Эксперты Американской медицинской ассоциации перечислили побочные эффекты вакцины от коронавируса Moderna и Pfizer, пишет Newsweek. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T18:56

2020-11-26T18:56

2020-11-26T21:13

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Названы худшие побочные эффекты американских вакцин от коронавируса

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Эксперты Американской медицинской ассоциации перечислили побочные эффекты вакцины от коронавируса Moderna и Pfizer, пишет Newsweek. Специалисты отметили, что оба препарата обладают неприятными, но безвредными побочками, и призвали быть к ним готовыми.Участники испытаний вакцины от Moderna назвали в качестве единственного неприятного эффекта от нее боль в месте инфекции. О такой побочке заявили 2,7% пациентов после ввода первой дозы. От второй дозы препарата у 9,7% появилась усталость, у 8,9% — мышечные боли, у 5,2% — суставные. Еще 4,5% участников пожаловались на головные боли, а у 4,1% возникла боль в месте укола.Один из пациентов, 43-летний Люк Хатчинсон, рассказал о "невыносимой" лихорадке после прививки, однако она прошла спустя 12 часов.Вакцина Pfizer вызвала головные боли примерно у четырех процентов участников испытаний после ввода второй дозы. На другие побочки жалоб не поступало.Ранее участник испытаний вакцины Pfizer из США рассказал о лихорадке, недомогании и общей слабости после ввода второй дозы препарата. При этом он отметил, что неприятные ощущения прошли через несколько часов.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже почти 60 миллионов человек, из которых около 1,4 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/vaktsinatsiya-1586429482.html

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