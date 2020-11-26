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В конкурсе "РДШ – Территория самоуправления" победили 30 школьных команд
В конкурсе "РДШ – Территория самоуправления" победили 30 школьных команд
Победителями Всероссийского проекта "РДШ – Территория самоуправления", входящего в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", стали 30 команд в... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T17:36
2020-11-26T17:36
образование - общество
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Победителями Всероссийского проекта "РДШ – Территория самоуправления", входящего в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", стали 30 команд в номинациях "Стартуем смело" и "Время наших действий", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Всего в проекте приняли участие более 20 тысяч школьников из 85 регионов страны. На конкурс было прислано около 1500 проектов, а 99 команд, ставших лучшими по итогам регионального и федерального этапов, представили свои проекты на финальной защите, которая прошла онлайн в двух номинациях: "Стартуем смело", в которой школьники защищали пока не реализованные проекты, и "Время наших действий" – для уже воплощенных в жизнь идей.Лидером по количеству команд-победительниц стала Ростовская область, в число лучших вошли 4 проекта школьников региона – по два в каждой номинации. По две позиции в тридцатке сильнейших заняли команды из Ямало-Ненецкого автономного округа, Забайкальского края, Югры, Республики Коми, Волгоградской области и Севастополя. "Проекты были на абсолютно разные темы: экология, правила пожарной безопасности и ПДД, добровольчество, краеведение, сохранение исторической памяти, профессиональная ориентация, межличностное общение, кинематограф. Объясняет такое разнообразие и, вместе с этим, объединяет все идеи одно – каждая команда создала тот проект, который отвечает именно ее потребностям и решает проблемы ее окружения. Ведь цель проекта "РДШ – Территория самоуправления" - помощь и создание условий для реализации детских инициатив, помогающих школьникам реализовывать свой потенциал", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислава Даванкова. Победители конкурса получили поддержку для реализации собственных проектов, а также призы для дальнейшей проектной работы, в том числе ноутбуки, принтеры, проекторы. Школьники уже воплотили в жизнь 51 проект в 38 регионах России, в ближайшее время станут реальностью еще 48 проектов.
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РИА Новости
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образование - общество

В конкурсе "РДШ – Территория самоуправления" победили 30 школьных команд

17:36 26.11.2020
 
© Фото : РДШШкольники во время конкурса "РДШ - территория самоуправления"
Школьники во время конкурса РДШ - территория самоуправления - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Фото : РДШ
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Победителями Всероссийского проекта "РДШ – Территория самоуправления", входящего в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", стали 30 команд в номинациях "Стартуем смело" и "Время наших действий", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Всего в проекте приняли участие более 20 тысяч школьников из 85 регионов страны. На конкурс было прислано около 1500 проектов, а 99 команд, ставших лучшими по итогам регионального и федерального этапов, представили свои проекты на финальной защите, которая прошла онлайн в двух номинациях: "Стартуем смело", в которой школьники защищали пока не реализованные проекты, и "Время наших действий" – для уже воплощенных в жизнь идей.
Лидером по количеству команд-победительниц стала Ростовская область, в число лучших вошли 4 проекта школьников региона – по два в каждой номинации. По две позиции в тридцатке сильнейших заняли команды из Ямало-Ненецкого автономного округа, Забайкальского края, Югры, Республики Коми, Волгоградской области и Севастополя.
"Проекты были на абсолютно разные темы: экология, правила пожарной безопасности и ПДД, добровольчество, краеведение, сохранение исторической памяти, профессиональная ориентация, межличностное общение, кинематограф. Объясняет такое разнообразие и, вместе с этим, объединяет все идеи одно – каждая команда создала тот проект, который отвечает именно ее потребностям и решает проблемы ее окружения. Ведь цель проекта "РДШ – Территория самоуправления" - помощь и создание условий для реализации детских инициатив, помогающих школьникам реализовывать свой потенциал", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислава Даванкова.
Победители конкурса получили поддержку для реализации собственных проектов, а также призы для дальнейшей проектной работы, в том числе ноутбуки, принтеры, проекторы. Школьники уже воплотили в жизнь 51 проект в 38 регионах России, в ближайшее время станут реальностью еще 48 проектов.
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