https://ria.ru/20201126/pitt-1586263640.html

Брэд Питт рассказал, что вместе с Дэвидом Финчером смешно смотреть кино

Брэд Питт рассказал, что вместе с Дэвидом Финчером смешно смотреть кино

В газете The New York Times в материале о режиссере "Манка" Дэвиде Финчере приведен рассказ Брэда Питта об их традиции вместе смотреть кино по ночам. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T01:52

2020-11-26T01:52

2020-11-26T01:52

культура

кино и сериалы

новости культуры

стивен содерберг

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дэвид финчер

брэд питт (уильям бредли)

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В газете The New York Times в материале о режиссере "Манка" Дэвиде Финчере приведен рассказ Брэда Питта об их традиции вместе смотреть кино по ночам. Актер назвал Финчера, с которым его связывает близкая дружба, "одним из самых забавных людей, которых он когда-либо встречал".Вспоминая совместные просмотры фильмов, Питт сравнил режиссера с футбольным тренером во время матча: "Он все время бормочет: "Этот кадр удачный. А здесь плохая передача. А здесь зачем была эта вставка? Ровнее!" Это все равно, что смотреть футбольный матч с Биллом Беличиком (знаменитый тренер по американскому футболу — Прим. ред.)". Также в публикации приведены слова еще одного близкого друга Финчера — режиссера Стивена Содерберга. Тот вспомнил, как присутствовал на монтаже "Комнаты страха" с Дэвидом, который с помощью лазерной указки высветил верхний угол кадра и сказал, что он "на четверть ярче положенного". "Мне пришлось выйти на улицу, чтобы отдышаться, потому что я подумал, как вообще можно так видеть? Все время? Везде? Я бы так не смог", — добавил Содерберг.Новый фильм Дэвида Финчера "Манк" о сценаристе "Гражданина Кейна" Германе Манкевиче выходит на Netflix 4 декабря.

https://ria.ru/20201027/mank-1581573814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, стивен содерберг, netflix, дэвид финчер, брэд питт (уильям бредли)