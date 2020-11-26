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https://ria.ru/20201126/pitt-1586263640.html
Брэд Питт рассказал, что вместе с Дэвидом Финчером смешно смотреть кино
Брэд Питт рассказал, что вместе с Дэвидом Финчером смешно смотреть кино
В газете The New York Times в материале о режиссере "Манка" Дэвиде Финчере приведен рассказ Брэда Питта об их традиции вместе смотреть кино по ночам. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T01:52
2020-11-26T01:52
культура
кино и сериалы
новости культуры
стивен содерберг
netflix
дэвид финчер
брэд питт (уильям бредли)
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В газете The New York Times в материале о режиссере "Манка" Дэвиде Финчере приведен рассказ Брэда Питта об их традиции вместе смотреть кино по ночам. Актер назвал Финчера, с которым его связывает близкая дружба, "одним из самых забавных людей, которых он когда-либо встречал".Вспоминая совместные просмотры фильмов, Питт сравнил режиссера с футбольным тренером во время матча: "Он все время бормочет: "Этот кадр удачный. А здесь плохая передача. А здесь зачем была эта вставка? Ровнее!" Это все равно, что смотреть футбольный матч с Биллом Беличиком (знаменитый тренер по американскому футболу — Прим. ред.)". Также в публикации приведены слова еще одного близкого друга Финчера — режиссера Стивена Содерберга. Тот вспомнил, как присутствовал на монтаже "Комнаты страха" с Дэвидом, который с помощью лазерной указки высветил верхний угол кадра и сказал, что он "на четверть ярче положенного". "Мне пришлось выйти на улицу, чтобы отдышаться, потому что я подумал, как вообще можно так видеть? Все время? Везде? Я бы так не смог", — добавил Содерберг.Новый фильм Дэвида Финчера "Манк" о сценаристе "Гражданина Кейна" Германе Манкевиче выходит на Netflix 4 декабря.
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кино и сериалы, новости культуры, стивен содерберг, netflix, дэвид финчер, брэд питт (уильям бредли)

Брэд Питт рассказал, что вместе с Дэвидом Финчером смешно смотреть кино

01:52 26.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Брэд Питт на Венецианском международном кинофестивале
Актер Брэд Питт на Венецианском международном кинофестивале - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В газете The New York Times в материале о режиссере "Манка" Дэвиде Финчере приведен рассказ Брэда Питта об их традиции вместе смотреть кино по ночам.
Актер назвал Финчера, с которым его связывает близкая дружба, "одним из самых забавных людей, которых он когда-либо встречал".
Вспоминая совместные просмотры фильмов, Питт сравнил режиссера с футбольным тренером во время матча: "Он все время бормочет: "Этот кадр удачный. А здесь плохая передача. А здесь зачем была эта вставка? Ровнее!" Это все равно, что смотреть футбольный матч с Биллом Беличиком (знаменитый тренер по американскому футболу — Прим. ред.)".
Также в публикации приведены слова еще одного близкого друга Финчера — режиссера Стивена Содерберга. Тот вспомнил, как присутствовал на монтаже "Комнаты страха" с Дэвидом, который с помощью лазерной указки высветил верхний угол кадра и сказал, что он "на четверть ярче положенного".
"Мне пришлось выйти на улицу, чтобы отдышаться, потому что я подумал, как вообще можно так видеть? Все время? Везде? Я бы так не смог", — добавил Содерберг.
Новый фильм Дэвида Финчера "Манк" о сценаристе "Гражданина Кейна" Германе Манкевиче выходит на Netflix 4 декабря.
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КультураКино и сериалыНовости культурыСтивен СодербергNetflixДэвид ФинчерБрэд Питт (Уильям Бредли)
 
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