https://ria.ru/20201126/pashinyan-1586364564.html

Пашинян прокомментировал резолюцию французского сената о признании НКР

Пашинян прокомментировал резолюцию французского сената о признании НКР

Сенат Франции, призвав правительство страны признать самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику, ввел в международную повестку вопрос признания региона. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T00:51

2020-11-26T00:51

2020-11-26T01:15

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорно-карабахская республика

франция

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Сенат Франции, призвав правительство страны признать самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику, ввел в международную повестку вопрос признания региона. Такое мнение высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.Верхняя палата французского парламента в среду абсолютным большинством голосов приняла резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Документ носит рекомендательный характер.Госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан, комментируя принятие документа, заявил, что признание Парижем независимости НКР никому не пойдет на пользу. При этом он напомнил, что на такой шаг не решилась и Армения. В свою очередь помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил РИА Новости, что Баку расценивает резолюцию сената Франции по Карабаху как обычный листок бумаги, и назвал такое решение "очень постыдным шагом для политики и парламентаризма Франции".Ситуация в КарабахеВ конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.

https://ria.ru/20201125/karabakh-1586316123.html

нагорно-карабахская республика

франция

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорно-карабахская республика, франция, армения, в мире