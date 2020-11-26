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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201126/pashinyan-1586364564.html
Пашинян прокомментировал резолюцию французского сената о признании НКР
Пашинян прокомментировал резолюцию французского сената о признании НКР
Сенат Франции, призвав правительство страны признать самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику, ввел в международную повестку вопрос признания региона. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T00:51
2020-11-26T01:15
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорно-карабахская республика
франция
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Сенат Франции, призвав правительство страны признать самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику, ввел в международную повестку вопрос признания региона. Такое мнение высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.Верхняя палата французского парламента в среду абсолютным большинством голосов приняла резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Документ носит рекомендательный характер.Госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан, комментируя принятие документа, заявил, что признание Парижем независимости НКР никому не пойдет на пользу. При этом он напомнил, что на такой шаг не решилась и Армения. В свою очередь помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил РИА Новости, что Баку расценивает резолюцию сената Франции по Карабаху как обычный листок бумаги, и назвал такое решение "очень постыдным шагом для политики и парламентаризма Франции".Ситуация в КарабахеВ конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.
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никол пашинян, нагорно-карабахская республика, франция, армения, в мире

Пашинян прокомментировал резолюцию французского сената о признании НКР

00:51 26.11.2020 (обновлено: 01:15 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Армении / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване с министром обороны РФ Сергеем Шойгу
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване с министром обороны РФ Сергеем Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Армении
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ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Сенат Франции, призвав правительство страны признать самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику, ввел в международную повестку вопрос признания региона. Такое мнение высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Решение, принятое сенатом Франции, является историческим. Международное признание Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) входит в международную повестку", - написал Пашинян в Facebook.

Верхняя палата французского парламента в среду абсолютным большинством голосов приняла резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Документ носит рекомендательный характер.
Госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан, комментируя принятие документа, заявил, что признание Парижем независимости НКР никому не пойдет на пользу. При этом он напомнил, что на такой шаг не решилась и Армения.
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В свою очередь помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил РИА Новости, что Баку расценивает резолюцию сената Франции по Карабаху как обычный листок бумаги, и назвал такое решение "очень постыдным шагом для политики и парламентаризма Франции".

Ситуация в Карабахе

В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянНагорно-Карабахская РеспубликаФранцияАрменияВ мире
 
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