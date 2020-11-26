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ЕР решит вопрос приостановки членства задержанного в Якутии ректора
ЕР решит вопрос приостановки членства задержанного в Якутии ректора
В "Единой России" рассмотрят вопрос о приостановке членства в партии ректора Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ) Ивана... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T10:30
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единая россия
происшествия
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ЯКУТСК, 26 ноя – РИА Новости. В "Единой России" рассмотрят вопрос о приостановке членства в партии ректора Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ) Ивана Слепцова, задержанного по делу о крупном мошенничестве, сообщили журналистам в якутском региональном отделении партии.Ранее региональная прокуратура заявила, что АГАТУ за четыре года потратил на 136 несуществующих студентов более 250 миллионов рублей федеральных средств, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а в отношении ректора, являющегося депутатом – дело о злоупотреблении служебными полномочиями, дела соединены в одно производство. По информации СУСК по республике, ректор задержан и помещен в изолятор временного содержания, следователь готовит материалы об избрании в его отношении меры пресечения.Слепцов является членом регионального политсовета, президиума политсовета "Единой России" и председателем сторонников партии в Якутии."Задержание ректора Ивана Слепцова по обвинению в таком серьезном преступлении стало для всех неожиданностью. Во всех случаях, связанных с проведением следственных мероприятий в отношении членов партии, применяется такая мера, как приостановление членства в партии. Вопрос о приостановлении членства Слепцова будет рассмотрен на ближайшем президиуме регионального политического совета партии", - рассказали журналистам в исполкоме реготделения.
https://ria.ru/20201126/moshennichestvo-1586370869.html
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единая россия, происшествия

ЕР решит вопрос приостановки членства задержанного в Якутии ректора

10:30 26.11.2020 (обновлено: 11:40 26.11.2020)
 
© СК РФ по Республике Саха (Якутия)Задержание ректора ФГБОУ ВО "Арктический государственный агротехнологический университет" Ивана Слепцова. Кадр видео
Задержание ректора ФГБОУ ВО Арктический государственный агротехнологический университет Ивана Слепцова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© СК РФ по Республике Саха (Якутия)
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 26 ноя – РИА Новости. В "Единой России" рассмотрят вопрос о приостановке членства в партии ректора Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ) Ивана Слепцова, задержанного по делу о крупном мошенничестве, сообщили журналистам в якутском региональном отделении партии.
Ранее региональная прокуратура заявила, что АГАТУ за четыре года потратил на 136 несуществующих студентов более 250 миллионов рублей федеральных средств, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а в отношении ректора, являющегося депутатом – дело о злоупотреблении служебными полномочиями, дела соединены в одно производство. По информации СУСК по республике, ректор задержан и помещен в изолятор временного содержания, следователь готовит материалы об избрании в его отношении меры пресечения.
Задержание ректора ФГБОУ ВО Арктический государственный агротехнологический университет Ивана Слепцова - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
04:30
Ректора якутского университета задержали по делу о крупном мошенничестве
Слепцов является членом регионального политсовета, президиума политсовета "Единой России" и председателем сторонников партии в Якутии.
"Задержание ректора Ивана Слепцова по обвинению в таком серьезном преступлении стало для всех неожиданностью. Во всех случаях, связанных с проведением следственных мероприятий в отношении членов партии, применяется такая мера, как приостановление членства в партии. Вопрос о приостановлении членства Слепцова будет рассмотрен на ближайшем президиуме регионального политического совета партии", - рассказали журналистам в исполкоме реготделения.
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