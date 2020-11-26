https://ria.ru/20201126/partiya-1586394544.html

ЕР решит вопрос приостановки членства задержанного в Якутии ректора

ЕР решит вопрос приостановки членства задержанного в Якутии ректора

В "Единой России" рассмотрят вопрос о приостановке членства в партии ректора Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ) Ивана... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T10:30

2020-11-26T10:30

2020-11-26T11:40

единая россия

происшествия

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ЯКУТСК, 26 ноя – РИА Новости. В "Единой России" рассмотрят вопрос о приостановке членства в партии ректора Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ) Ивана Слепцова, задержанного по делу о крупном мошенничестве, сообщили журналистам в якутском региональном отделении партии.Ранее региональная прокуратура заявила, что АГАТУ за четыре года потратил на 136 несуществующих студентов более 250 миллионов рублей федеральных средств, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а в отношении ректора, являющегося депутатом – дело о злоупотреблении служебными полномочиями, дела соединены в одно производство. По информации СУСК по республике, ректор задержан и помещен в изолятор временного содержания, следователь готовит материалы об избрании в его отношении меры пресечения.Слепцов является членом регионального политсовета, президиума политсовета "Единой России" и председателем сторонников партии в Якутии."Задержание ректора Ивана Слепцова по обвинению в таком серьезном преступлении стало для всех неожиданностью. Во всех случаях, связанных с проведением следственных мероприятий в отношении членов партии, применяется такая мера, как приостановление членства в партии. Вопрос о приостановлении членства Слепцова будет рассмотрен на ближайшем президиуме регионального политического совета партии", - рассказали журналистам в исполкоме реготделения.

https://ria.ru/20201126/moshennichestvo-1586370869.html

https://ria.ru/20201117/klyayn-1584929264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, происшествия