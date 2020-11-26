https://ria.ru/20201126/partii-1586492212.html
Большие возможности малых партий обозначили эксперты
Большие возможности малых партий обозначили эксперты
Слабые и сильные стороны малых партий на политической арене России обсудили эксперты в рамках круглого стол на тему "Станут ли "большими" малые партии?... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T17:56
2020-11-26T17:56
2020-11-26T17:56
виктор потуремский
михаил мамонов
институт развития интернета
вциом
политика
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Слабые и сильные стороны малых партий на политической арене России обсудили эксперты в рамках круглого стол на тему "Станут ли "большими" малые партии? Перспективы и возможности новых политических сил".Согласно опросу, который прошел буквально неделю назад, за непарламентские партии проголосовать на выборах готовы порядка 16% россиян, сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов."При этом половина из этой группы готовы проголосовать за две партии: "Яблоко" и Партия пенсионеров, на третьем месте "Зеленые". Показатели всех остальных партий можно охарактеризовать как весьма номинальные", – сказал он.Однако нет оснований говорить о каком-то жестком неприятии этих партий, добавил эксперт."Когда мы задали вопрос, за какие из этих партий вы не проголосуете ни при каких условиях, большинство набрало от 15 до 23%, лишь только одна партия, "Яблоко", набрала 40%. То есть 40% россиян заявили, что они не готовы проголосовать за эту партию ни при каких условиях", – отметил Мамонов.Оценивать эти цифры как хорошие или плохие в целом весьма сложно, подчеркнул эксперт. Как показывают исследования, в текущих реалиях малые партии получают остаточное внимание россиян."Уникальность большинства малых партий считывается только на уровне их названия, содержательная рефлексия крайне слаба, поэтому говорить о том, что респонденты дифференцируют свое отношение к данным партиям осознанно, на основе той комплексной информации, которая у них есть, будет не совсем оправдано", – сказал Мамонов.Для этого, по его мнению, есть две базовые причины. Это крайне низкое присутствие малых партий в информационном пространстве и слабая резонансность их деятельности, особенно в межвыборный период. Это определило тот факт, что россияне декларируют слабый интерес к этим партиям, и в принципе показатель самих партий очень скромный.Данные офлайн-исследований во многом совпадают с информацией онлайн-опросов, отметил ведущий социолог Института развития интернета Илья Ухов. По его словам, в последнее время наблюдается тенденция роста интереса к малым партиям, нишевым политическим проектам.Прирост рядов этих партий в интернете идет как за счет сторонников несистемной оппозиции, так и за счет тех, кто считает, что в нынешнем составе Государственной Думы их интересы не представляет ни одна партия.Из сторонников системной оппозиции, а также из сторонников "Единой России" сколько-нибудь значительного перетока в сторону потенциального электората малых партий не наблюдается, добавил Ухов.По его словам, малые партии несут эффект новизны, в том числе технологической. Они воспринимаются как инакость – это иные партии, которые как раз не связаны с единым политическим блоком."Есть мощный неудовлетворенный запрос на патернализм. И есть ощущение, что старая партийная система этот зарос не выполняет. Также есть мощный запрос на развитие, изменение. И в этом смысле новые партии окололиберального предпринимательского толка могут стать интересны и привлекательны", – подчеркнул Виктор Потуремский.
https://ria.ru/20201122/ekologi-1585804030.html
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виктор потуремский, михаил мамонов, институт развития интернета, вциом, политика
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Слабые и сильные стороны малых партий на политической арене России обсудили эксперты в рамках круглого стол на тему "Станут ли "большими" малые партии? Перспективы и возможности новых политических сил".
Согласно опросу, который прошел буквально неделю назад, за непарламентские партии проголосовать на выборах готовы порядка 16% россиян, сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов.
"При этом половина из этой группы готовы проголосовать за две партии: "Яблоко" и Партия пенсионеров, на третьем месте "Зеленые". Показатели всех остальных партий можно охарактеризовать как весьма номинальные", – сказал он.
Однако нет оснований говорить о каком-то жестком неприятии этих партий, добавил эксперт.
"Когда мы задали вопрос, за какие из этих партий вы не проголосуете ни при каких условиях, большинство набрало от 15 до 23%, лишь только одна партия, "Яблоко", набрала 40%. То есть 40% россиян заявили, что они не готовы проголосовать за эту партию ни при каких условиях", – отметил Мамонов.
Оценивать эти цифры как хорошие или плохие в целом весьма сложно, подчеркнул эксперт. Как показывают исследования, в текущих реалиях малые партии получают остаточное внимание россиян.
"Уникальность большинства малых партий считывается только на уровне их названия, содержательная рефлексия крайне слаба, поэтому говорить о том, что респонденты дифференцируют свое отношение к данным партиям осознанно, на основе той комплексной информации, которая у них есть, будет не совсем оправдано", – сказал Мамонов.
Для этого, по его мнению, есть две базовые причины. Это крайне низкое присутствие малых партий в информационном пространстве и слабая резонансность их деятельности, особенно в межвыборный период. Это определило тот факт, что россияне декларируют слабый интерес к этим партиям, и в принципе показатель самих партий очень скромный.
Данные офлайн-исследований во многом совпадают с информацией онлайн-опросов, отметил ведущий социолог Института развития интернета Илья Ухов. По его словам, в последнее время наблюдается тенденция роста интереса к малым партиям, нишевым политическим проектам.
Прирост рядов этих партий в интернете идет как за счет сторонников несистемной оппозиции, так и за счет тех, кто считает, что в нынешнем составе Государственной Думы их интересы не представляет ни одна партия.
Из сторонников системной оппозиции, а также из сторонников "Единой России" сколько-нибудь значительного перетока в сторону потенциального электората малых партий не наблюдается, добавил Ухов.
"Малые партии значительно повышают уровень представительства. Люди, не собиравшиеся голосовать или колеблющиеся, принимают решение в сторону новых партий. Малые партии в какой-то степени решают проблему со стороны несистемной оппозиции, которая готова поддержать их в том числе", – отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
По его словам, малые партии несут эффект новизны, в том числе технологической. Они воспринимаются как инакость – это иные партии, которые как раз не связаны с единым политическим блоком.
"Есть мощный неудовлетворенный запрос на патернализм. И есть ощущение, что старая партийная система этот зарос не выполняет. Также есть мощный запрос на развитие, изменение. И в этом смысле новые партии окололиберального предпринимательского толка могут стать интересны и привлекательны", – подчеркнул Виктор Потуремский.