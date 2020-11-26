https://ria.ru/20201126/pandemiya-1586430770.html
В Кремле не знают, сколько продлится пандемия
В Кремле не знают, сколько продлится пандемия
Понимания, сколько продлится пандемия COVID, нет, но усилия для производства вакцин и начала массовой вакцинации прилагаются максимальные, заявил... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:23
2020-11-26T13:23
2020-11-26T13:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586386347_199:696:2603:2048_1400x0_80_0_0_65a281fd3f94724cb8df096050c697c4.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Понимания, сколько продлится пандемия COVID, нет, но усилия для производства вакцин и начала массовой вакцинации прилагаются максимальные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Такого понимания нет, потому что нет понимания, как долго продлится эпидемия. Есть понимание, что сейчас прикладываются максимально энергичные усилия для производства вакцин и начала массовой вакцинации. Массовая вакцинация поможет замедлить, а в перспективе и предотвратить дальнейшее распространение инфекции", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как долго некоторым группам населения придется жить в режиме экономии в связи с пандемией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201125/pandemiya-1586246213.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586386347_362:187:2843:2048_1400x0_80_0_0_f1c246cc029478bd100363f767aa2e9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество