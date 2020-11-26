https://ria.ru/20201126/pandemiya-1586430770.html

В Кремле не знают, сколько продлится пандемия

В Кремле не знают, сколько продлится пандемия

Понимания, сколько продлится пандемия COVID, нет, но усилия для производства вакцин и начала массовой вакцинации прилагаются максимальные, заявил... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T13:23

2020-11-26T13:23

2020-11-26T13:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Понимания, сколько продлится пандемия COVID, нет, но усилия для производства вакцин и начала массовой вакцинации прилагаются максимальные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Такого понимания нет, потому что нет понимания, как долго продлится эпидемия. Есть понимание, что сейчас прикладываются максимально энергичные усилия для производства вакцин и начала массовой вакцинации. Массовая вакцинация поможет замедлить, а в перспективе и предотвратить дальнейшее распространение инфекции", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как долго некоторым группам населения придется жить в режиме экономии в связи с пандемией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201125/pandemiya-1586246213.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество