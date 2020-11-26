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https://ria.ru/20201126/osago-1586485708.html
Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
Осторожный водитель, который не попадает в аварии, за несколько лет может накопить скидку на покупку ОСАГО в размере 50%, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T17:29
2020-11-26T17:29
россия
страхование
осаго
авто
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Осторожный водитель, который не попадает в аварии, за несколько лет может накопить скидку на покупку ОСАГО в размере 50%, сообщил РИА Новости начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга страховой компании "МАКС" Евгений Попков.Он напомнил, что недавние реформы ОСАГО обострили конкуренцию между страховщиками, которые борются за аккуратных водителей, поэтому не стоит лениться при выборе компании - если потратить время на сравнение предложений, получится найти более выгодное. Но наибольшей экономии получится добиться с помощью безаварийной езды и снижения коэффициента бонус-малус (КБМ), который используется при расчете итоговой стоимости "автогражданки" для водителя, отметил эксперт."В привилегированном положении находятся аккуратные дисциплинированные водители. По системе бонус-малус за год безаварийной езды полагается 5% скидка. Максимум можно накопить скидку в 50%. И наоборот, чем больше штрафов за нарушения правил дорожного движения, тем дороже обойдётся "обязательная автогражданка". Также на стоимость ОСАГО влияет стаж вождения. При его увеличении с 2 до 3 лет цена снижается на 30-35%", - пояснил Попков.Как отметил собеседник агентства, в случае с каско внимательность при сравнении предложений еще нужнее: стоимость полиса для одной и той же машины у разных страховых компаний может отличаться в два раза. Но есть быстрые способы сэкономить: использовать франшизу, сократить список рисков в полисе до уровня ниже базового пакета, купить качественную сигнализацию, добавил он.Некоторые страховщики предлагают более выгодную цену при оформлении каско онлайн, сообщил Попков. Также можно рассмотреть покупку полиса с помесячной оплатой.В заключение Попков рекомендовал подумать о стоимости страхования каско еще на этапе покупки автомобиля: для разных марок и моделей одного класса цена на каско может отличаться в разы. Кроме того, он напомнил про опцию "Переход", которая есть у многих страховых компаний. С помощью нее после года безубыточного страхования в одной компании можно перейти в другую и получить скидку на каско от 25 до 40%.
https://ria.ru/20201123/osago-1585842436.html
https://ria.ru/20201119/strakhovanie--1585224148.html
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россия, страхование, осаго, авто, общество

Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов

17:29 26.11.2020
 
© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковСотрудница страховой компании
Сотрудница страховой компании - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Осторожный водитель, который не попадает в аварии, за несколько лет может накопить скидку на покупку ОСАГО в размере 50%, сообщил РИА Новости начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга страховой компании "МАКС" Евгений Попков.
Он напомнил, что недавние реформы ОСАГО обострили конкуренцию между страховщиками, которые борются за аккуратных водителей, поэтому не стоит лениться при выборе компании - если потратить время на сравнение предложений, получится найти более выгодное. Но наибольшей экономии получится добиться с помощью безаварийной езды и снижения коэффициента бонус-малус (КБМ), который используется при расчете итоговой стоимости "автогражданки" для водителя, отметил эксперт.
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"В привилегированном положении находятся аккуратные дисциплинированные водители. По системе бонус-малус за год безаварийной езды полагается 5% скидка. Максимум можно накопить скидку в 50%. И наоборот, чем больше штрафов за нарушения правил дорожного движения, тем дороже обойдётся "обязательная автогражданка". Также на стоимость ОСАГО влияет стаж вождения. При его увеличении с 2 до 3 лет цена снижается на 30-35%", - пояснил Попков.
Как отметил собеседник агентства, в случае с каско внимательность при сравнении предложений еще нужнее: стоимость полиса для одной и той же машины у разных страховых компаний может отличаться в два раза. Но есть быстрые способы сэкономить: использовать франшизу, сократить список рисков в полисе до уровня ниже базового пакета, купить качественную сигнализацию, добавил он.
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Некоторые страховщики предлагают более выгодную цену при оформлении каско онлайн, сообщил Попков. Также можно рассмотреть покупку полиса с помесячной оплатой.
В заключение Попков рекомендовал подумать о стоимости страхования каско еще на этапе покупки автомобиля: для разных марок и моделей одного класса цена на каско может отличаться в разы. Кроме того, он напомнил про опцию "Переход", которая есть у многих страховых компаний. С помощью нее после года безубыточного страхования в одной компании можно перейти в другую и получить скидку на каско от 25 до 40%.
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