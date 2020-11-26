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В Грузии введут новые ограничения из-за коронавируса
В Грузии введут новые ограничения из-за коронавируса
Грузия вводит с 28 ноября новые ограничения в масштабах всей страны из-за стремительного распространения коронавируса, в частности, приостанавливают работу... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:25
2020-11-26T13:25
2020-11-26T13:36
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ТБИЛИСИ, 26 - РИА Новости. Грузия вводит с 28 ноября новые ограничения в масштабах всей страны из-за стремительного распространения коронавируса, в частности, приостанавливают работу рестораны, общественный транспорт, торговые центры, рынки и фитнес-клубы, говорится в заявлении координационного совета по борьбе с коронавирусом.В среду РИА Новости удалось ознакомиться с проектом ограничений, который в четверг был официально подтвержден властями."Исходя из эпидситуации в стране, принято решение ужесточить точечные ограничения", - говорится в заявлении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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