https://ria.ru/20201126/obvinenie-1586393348.html
В Новосибирске двум медсестрам предъявили обвинение в истязании детей
В Новосибирске двум медсестрам предъявили обвинение в истязании детей
Двум медсестрам туберкулезной больницы в Новосибирске предъявили обвинения в истязаниях детей, которых били за непослушание и нарушение тихого часа, сообщает СК РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T10:25
2020-11-26T10:25
2020-11-26T10:46
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Двум медсестрам туберкулезной больницы в Новосибирске предъявили обвинения в истязаниях детей, которых били за непослушание и нарушение тихого часа, сообщает СК РФ.Ранее, после появления в интернете видео, на котором медсестра туберкулезной больницы берет ребенка за волосы и кидает на кровать, следователи возбудили три уголовных дела: два - по факту жестокого обращения, еще одно - по статье о халатности."Двум медицинским сестрам филиала детской туберкулезной больницы ГБУЗ НСО "Государственная областная новосибирская клиническая туберкулезная больница" предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением)", - говорится на сайте СК.По данным следствия, 2 ноября 35-летняя медсестра находилась в палате с малолетней пациенткой. Ребенок проснулся и встал с кровати до подъема. Медсестра посчитала, что он нарушает установленный распорядок дня, и ударила ребенка по лицу. Днем 4 ноября подозреваемая, наблюдая за тем, как девочка не спит во время тихого часа и ходит по палате, схватила ее за волосы, подняла над полом и с силой кинула на кровать.Второй фигурант - 55-летняя медсестра, она 3 ноября решила, что ребенок не спит во время тихого часа и ударила его ладонью в область спины, говорится в релизе.
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Двум медсестрам туберкулезной больницы в Новосибирске
предъявили обвинения в истязаниях детей, которых били за непослушание и нарушение тихого часа, сообщает СК РФ
.
Ранее, после появления в интернете видео, на котором медсестра туберкулезной больницы берет ребенка за волосы и кидает на кровать, следователи возбудили три уголовных дела: два - по факту жестокого обращения, еще одно - по статье о халатности.
"Двум медицинским сестрам филиала детской туберкулезной больницы ГБУЗ НСО "Государственная областная новосибирская клиническая туберкулезная больница" предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением)", - говорится на сайте СК.
По данным следствия, 2 ноября 35-летняя медсестра находилась в палате с малолетней пациенткой. Ребенок проснулся и встал с кровати до подъема. Медсестра посчитала, что он нарушает установленный распорядок дня, и ударила ребенка по лицу. Днем 4 ноября подозреваемая, наблюдая за тем, как девочка не спит во время тихого часа и ходит по палате, схватила ее за волосы, подняла над полом и с силой кинула на кровать.
Второй фигурант - 55-летняя медсестра, она 3 ноября решила, что ребенок не спит во время тихого часа и ударила его ладонью в область спины, говорится в релизе.