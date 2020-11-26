https://ria.ru/20201126/oborudovanie-1586434171.html

Песков ответил на вопрос о закупках оборудования для вакцины от COVID-19

Песков ответил на вопрос о закупках оборудования для вакцины от COVID-19

В Кремле знают о проблемах некоторых фармацевтических компаний, испытывающих трудности с закупкой оборудования, необходимого для производства вакцины от... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T13:33

2020-11-26T13:33

2020-11-26T13:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Кремле знают о проблемах некоторых фармацевтических компаний, испытывающих трудности с закупкой оборудования, необходимого для производства вакцины от коронавируса, однако в этом процессе будет задействован не один производитель, а сразу несколько, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Известно. Некоторые компании, действительно, испытывают проблемы с закупкой оборудования необходимого, некоторые компании не испытывают. Поэтому это зависит от компаний, в каждой компании разная ситуация. Но производителей несколько, не один производитель", - сказал Песков на просьбу уточнить, известно ли Кремлю о том, что некоторые фармпредприятия в РФ не могут приступить к производству вакцины "Спутник V" из-за отсутствия оборудования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586410280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, экономика