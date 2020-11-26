https://ria.ru/20201126/oborudovanie-1586434171.html
Песков ответил на вопрос о закупках оборудования для вакцины от COVID-19
Песков ответил на вопрос о закупках оборудования для вакцины от COVID-19
В Кремле знают о проблемах некоторых фармацевтических компаний, испытывающих трудности с закупкой оборудования, необходимого для производства вакцины от... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:33
2020-11-26T13:33
2020-11-26T13:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Кремле знают о проблемах некоторых фармацевтических компаний, испытывающих трудности с закупкой оборудования, необходимого для производства вакцины от коронавируса, однако в этом процессе будет задействован не один производитель, а сразу несколько, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Известно. Некоторые компании, действительно, испытывают проблемы с закупкой оборудования необходимого, некоторые компании не испытывают. Поэтому это зависит от компаний, в каждой компании разная ситуация. Но производителей несколько, не один производитель", - сказал Песков на просьбу уточнить, известно ли Кремлю о том, что некоторые фармпредприятия в РФ не могут приступить к производству вакцины "Спутник V" из-за отсутствия оборудования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586410280.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, экономика