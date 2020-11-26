https://ria.ru/20201126/nalogi-1586371223.html

Источник сообщил о возможном повышении утилизационного сбора на машины

Источник сообщил о возможном повышении утилизационного сбора на машины

Российские власти планируют с 2021 года проиндексировать утилизационный сбор на автомобили, рассказали РИА Новости источники в автопроме. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T05:04

2020-11-26T05:04

2020-11-26T11:06

россия

авто

общество

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские власти планируют с 2021 года проиндексировать утилизационный сбор на автомобили, рассказали РИА Новости источники в автопроме."Утильсбор собираются повысить на 25-30% на все виды транспортных средств, включая спецтехнику", — сообщил один из собеседников агентства. Он добавил, что этот шаг объясняется сопоставимым ослаблением рубля, которое понижает совокупный торговый барьер.Его слова подтвердил и другой источник. Он связал это решение с окончанием действия последних активных соглашений о промышленной сборке, которые были исключением из правил ВТО."Нам говорилось, что такие планы (по индексации утилизационного сбора. — Прим. ред.) есть, но формально решение еще не принято. Не думаю, что это сильно защитит рынок от импорта — он и так неплохо защищен. Официально нам говорилось, что это связано с девальвацией российской валюты", — сообщил еще один собеседник агентства.По мнению аналитика "ВТБ Капитала" Владимира Беспалова, в первую очередь повышение утилизационного сбора отразится на импортных автомобилях. "Но его (импорта. — Прим. ред.) доля не так высока и это обычно более дорогие машины. На спрос это вряд ли повлияет сильно, так как состоятельные люди не так чувствительны к ценам. На рынок, который больше состоит из массового сегмента, гораздо больше будут влиять другие факторы — покупательские настроения, динамика доходов населения, общая макроэкономическая ситуация", — заявил эксперт.Сбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления России в ВТО. Он установлен в рублях, сначала его платили только импортеры, а с 2014 года его распространили на всех, но локализованным автопроизводителям предоставили промышленные субсидии. Их получают подписавшие специальный инвестиционный контракт (СПИК) автоконцерны (это подавляющее большинство заводов в стране). В декабре прошлого года эти субсидии решили дифференцировать в зависимости от целевого уровня локализации. Утилизационный сбор повышался уже трижды. Его базовая ставка для легковых машин (включая внедорожники) составляет 20 тысяч рублей, а для грузовиков и автобусов — 15 тысяч. Традиционно правительство при повышении сбора меняет коэффициенты, на которые умножается базовая ставка в зависимости от объема двигателя и возраста транспортного средства.С 1 января 2020 года для новых малолитражек с объемом двигателя до одного литра коэффициент вырос с 1,65 до 2,41, то есть на 46%. Для машин с объемом двигателя от одного до двух литров он увеличился с 4,2 до 8,92 (на 112,4%); с двигателем от двух до трех литров — с 6,3 до 14,08 (на 123,5%); с двигателем от трех до 3,5 литра — с 5,73 до 12,98 (на 126,5%). На новые автомобили с объемом двигателя свыше 3,5 литра рост сбора составил 145% — коэффициент вырос с 9,08 до 22,25.В конце 2019 года глава Минпромторга Денис Мантуров допускал возможность очередной индексации утилизационного сбора в 2021-м или 2022 году.

https://ria.ru/20201015/roskosh-1579879871.html

https://ria.ru/20201120/osago-1585445225.html

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