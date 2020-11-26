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В ГИБДД раскрыли методику наказания за разговоры по телефону за рулем
В ГИБДД раскрыли методику наказания за разговоры по телефону за рулем
Глава ГИБДД России Михаил Черников объяснил, как будет происходить процедура наказания за разговоры по телефону за рулем. Об этом сообщает РБК. РИА Новости, 26.11.2020
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михаил черников
авто
москва
общество
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава ГИБДД России Михаил Черников объяснил, как будет происходить процедура наказания за разговоры по телефону за рулем. Об этом сообщает РБК. В начале месяца стало известно, что скоро начнется применение камер, фиксирующих использование водителями мобильных телефонов во время движения. Для этого задействуют данные, полученные с помощью программного модуля, который установят на системы фото- и видеофиксации нарушений "Стрелка-360".При этом в ГИБДД признавали, что такая методика может привести к ошибкам с фиксацией нарушений, если вместо телефона в руках у водителя окажется другой предмет. Как объяснил Черников в письме на имя первого замглавы МВД Александра Горового, чтобы решить эту проблему, камеры будут делать не менее десяти фото в высоком разрешении. Лица водителей в ГИБДД будут ретушировать.Сейчас необходимые программные модули установлены на восьми средствах автоматической фиксации в Москве, штрафы будут выписывать только за использование мобильного телефона и непристегнутые ремни безопасности.
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михаил черников, авто, москва, общество

В ГИБДД раскрыли методику наказания за разговоры по телефону за рулем

20:18 26.11.2020 (обновлено: 21:05 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава ГИБДД России Михаил Черников объяснил, как будет происходить процедура наказания за разговоры по телефону за рулем. Об этом сообщает РБК.
В начале месяца стало известно, что скоро начнется применение камер, фиксирующих использование водителями мобильных телефонов во время движения. Для этого задействуют данные, полученные с помощью программного модуля, который установят на системы фото- и видеофиксации нарушений "Стрелка-360".
При этом в ГИБДД признавали, что такая методика может привести к ошибкам с фиксацией нарушений, если вместо телефона в руках у водителя окажется другой предмет. Как объяснил Черников в письме на имя первого замглавы МВД Александра Горового, чтобы решить эту проблему, камеры будут делать не менее десяти фото в высоком разрешении. Лица водителей в ГИБДД будут ретушировать.
Сейчас необходимые программные модули установлены на восьми средствах автоматической фиксации в Москве, штрафы будут выписывать только за использование мобильного телефона и непристегнутые ремни безопасности.
Передвижная камера фото-видеофиксации нарушений правил дородного движения (ПДД) автомобиля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 15:49
В КоАП появится возможность обнулить нарушения ПДД
 
Михаил ЧерниковАвтоМоскваОбщество
 
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