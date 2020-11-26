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"Нагадить русским и умереть": в Раде озвучили национальную идею Украины
"Нагадить русским и умереть": в Раде озвучили национальную идею Украины
Запад навязал Украине ложную национальную идею вражды с Россией, превратив ее в поле боя для возможной войны, заявил депутат Верховной рады от партии... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T22:21
2020-11-26T22:31
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
нато
украина
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Запад навязал Украине ложную национальную идею вражды с Россией, превратив ее в поле боя для возможной войны, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "112 Украина".Он напомнил, что принятая экс-президентом Петром Порошенко стратегия национальной обороны предусматривает использование странами НАТО территории Украины для войны с Россией. Парламентарий назвал этот документ верхом цинизма."Как по мне, вот это и есть государственное преступление", — добавил Кузьмин.Он пояснил, что в случае войны между Россией и США Украину используют в качестве театра боевых действий."То есть нет государства, есть поле боя под названием "Украина", — подчеркнул депутат.Кузьмин обратил внимание на недавний указ президента Владимира Зеленского, согласно которому на Украине разрешается проведение учений стран НАТО на протяжении всего года."Теперь каждый день на территории Украины иностранные войска могут тренироваться, что они, собственно, и делают, летая туда-сюда к российской границе и обратно", — объяснил он.Парламентарий привел в пример полеты американских и британских военных самолетов вдоль российско-украинской границы.Он предположил, что если российские военные воспримут эти действия как нападение на страну, последует удар по военным объектам на территории Украины."Мы этого вообще хотим? Это вот наше стремление в НАТО и Евросоюз?" — поинтересовался политик.Парламентарий пришел к выводу, что украинцам навязали ложную национальную идею, придуманную на Западе.Кузьмин отметил, что украинские чиновники соревнуются между собой в том, кто больше "нагадит" России, чтобы показать, "кто лучший патриот"."И в этом соревновании "кто больше нагадит русским" мы уничтожили свою промышленность, уничтожили полностью социальную сферу, медицину, образование, мы уничтожили наше будущее, по сути", — констатировал депутат.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва отрицает обвинения Киева и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20201119/krym-1585421245.html
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, нато, украина, в мире

"Нагадить русским и умереть": в Раде озвучили национальную идею Украины

22:21 26.11.2020 (обновлено: 22:31 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной Рады Украины
Здание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Запад навязал Украине ложную национальную идею вражды с Россией, превратив ее в поле боя для возможной войны, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "112 Украина".
"Украина не является субъектом международной политики, а является объектом", — констатировал политик.
Он напомнил, что принятая экс-президентом Петром Порошенко стратегия национальной обороны предусматривает использование странами НАТО территории Украины для войны с Россией. Парламентарий назвал этот документ верхом цинизма.
"Как по мне, вот это и есть государственное преступление", — добавил Кузьмин.
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Он пояснил, что в случае войны между Россией и США Украину используют в качестве театра боевых действий.
"То есть нет государства, есть поле боя под названием "Украина", — подчеркнул депутат.
Кузьмин обратил внимание на недавний указ президента Владимира Зеленского, согласно которому на Украине разрешается проведение учений стран НАТО на протяжении всего года.
"Теперь каждый день на территории Украины иностранные войска могут тренироваться, что они, собственно, и делают, летая туда-сюда к российской границе и обратно", — объяснил он.
Парламентарий привел в пример полеты американских и британских военных самолетов вдоль российско-украинской границы.
"И представьте себе ситуацию, когда бомбардировщики НАТО с территории Украины на учениях отрабатывают подход к российской границе, вторжение, бомбометание и отход назад. Что должны делать русские?" — задался вопросом Кузьмин.
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Он предположил, что если российские военные воспримут эти действия как нападение на страну, последует удар по военным объектам на территории Украины.
"Мы этого вообще хотим? Это вот наше стремление в НАТО и Евросоюз?" — поинтересовался политик.
Парламентарий пришел к выводу, что украинцам навязали ложную национальную идею, придуманную на Западе.

"Эта идея выражается в том, чтобы сделать из Украины "антироссию", мы все должны умереть для того, чтобы как-то насолить России", — пояснил он.

Кузьмин отметил, что украинские чиновники соревнуются между собой в том, кто больше "нагадит" России, чтобы показать, "кто лучший патриот".
"И в этом соревновании "кто больше нагадит русским" мы уничтожили свою промышленность, уничтожили полностью социальную сферу, медицину, образование, мы уничтожили наше будущее, по сути", — констатировал депутат.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва отрицает обвинения Киева и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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