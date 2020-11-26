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https://ria.ru/20201126/mumiya-1586373878.html
Внутри египетской мумии обнаружили необычный артефакт
Внутри египетской мумии обнаружили необычный артефакт
Американские ученые обнаружили необычный артефакт внутри двухтысячелетней египетской мумии, соответствующий релиз опубликован в научном журнале Journal of the... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T06:45
2020-11-26T12:36
риа наука
древний египет
сша
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американские ученые обнаружили необычный артефакт внутри двухтысячелетней египетской мумии, соответствующий релиз опубликован в научном журнале Journal of the Royal Society Interface.Авторы исследования решили изучить мумию с помощью ускорителя синхротронных частиц, чтобы получить подробные данные о ее содержимом. В результате были обнаружены несколько десятков мелких предметов, включая семимиллиметровый артефакт, сделанный из минерала под названием кальцит.Данный артефакт находился рядом с животом в месте разреза, через который удалялись органы во время мумификации. По мнению исследователей, этот предмет является амулетом, который был помещен в этом месте специально для "духовной защиты" мумии. Ученые предположили, что артефакт имеет вид жука-скарабея, который был распространенной формой для амулетов в Древнем Египте.Также ученые подтвердили версию о том, что мумифицированное тело принадлежало ребенку в возрасте примерно пяти лет. При этом на портрете, нарисованном поверх мумии, изображена взрослая женщина. Бальзамированное тело, известное как "портретная мумия Хавара 4", обнаружили в 1910-1911 годах, оно датируется I веком нашей эры.
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древний египет, сша, в мире

Внутри египетской мумии обнаружили необычный артефакт

06:45 26.11.2020 (обновлено: 12:36 26.11.2020)
 
© Depositphotos / izanbarЕгипетская мумия
Египетская мумия - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Depositphotos / izanbar
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американские ученые обнаружили необычный артефакт внутри двухтысячелетней египетской мумии, соответствующий релиз опубликован в научном журнале Journal of the Royal Society Interface.
Авторы исследования решили изучить мумию с помощью ускорителя синхротронных частиц, чтобы получить подробные данные о ее содержимом. В результате были обнаружены несколько десятков мелких предметов, включая семимиллиметровый артефакт, сделанный из минерала под названием кальцит.
Данный артефакт находился рядом с животом в месте разреза, через который удалялись органы во время мумификации. По мнению исследователей, этот предмет является амулетом, который был помещен в этом месте специально для "духовной защиты" мумии. Ученые предположили, что артефакт имеет вид жука-скарабея, который был распространенной формой для амулетов в Древнем Египте.
Также ученые подтвердили версию о том, что мумифицированное тело принадлежало ребенку в возрасте примерно пяти лет. При этом на портрете, нарисованном поверх мумии, изображена взрослая женщина.
Бальзамированное тело, известное как "портретная мумия Хавара 4", обнаружили в 1910-1911 годах, оно датируется I веком нашей эры.
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