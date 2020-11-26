https://ria.ru/20201126/moskva-1586452820.html

Постоянный снежный покров может сформироваться в Москве к 1 декабря

Постоянный снежный покров может сформироваться в Москве к 1 декабря

Постоянный снежный покров может сформироваться в Москве к 1 декабря, а снег, выпавший в четверг, растает, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T15:00

2020-11-26T15:00

2020-11-26T15:55

татьяна позднякова

московская область (подмосковье)

погода

москва

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Постоянный снежный покров может сформироваться в Москве к 1 декабря, а снег, выпавший в четверг, растает, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."То, что касается постоянного снежного покрова, понемногу снег на уровне температуры воздуха, которая не будет способствовать таянию снега, у нас будет наблюдаться где-то в самых последних числах ноября и в начале декабря. Там у нас практически каждый день в прогнозе местами небольшой снег, хотя бы по 1 сантиметру снега будет добавляться. И фон температуры в ночные и дневные часы - около 0 градусов. То есть рассчитывать на таяние вновь выпавшего снега не приходится. Поэтому будем надеяться на то, что к 1 декабря хоть какой-то снежный покров в Москве сформируется", - рассказала Позднякова.По ее словам, в Москве к четвергу снег действительно сошел, а сейчас будет вновь формироваться, но кратковременный. А в Подмосковье снег не везде сошел, там происходит накопление снежного покрова."То, что касается сегодняшнего, мы ждем, что у нас выпадет 1-2 сантиметра снега, но поскольку потом осадки уже могут быть в виде дождя, поэтому мы считаем, что вновь образовавшийся снежный покров будет кратковременным и растает. Он может растаять к завтрашнему утру, потому что температура воздуха у нас будет около нуля градусов", - пояснила синоптик.

https://ria.ru/20201125/tsiklon-1586301769.html

https://ria.ru/20201126/uborka-snega-1586455905.html

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татьяна позднякова, московская область (подмосковье), погода, москва, общество