https://ria.ru/20201126/moskva-1586381516.html

Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу

Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу

Мэрия Москвы продлила до 15 января ограничения, действующие в столице из-за ситуации с распространением COVID-19. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T09:02

2020-11-26T09:02

2020-11-26T11:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мэрия Москвы продлила до 15 января ограничения, действующие в столице из-за ситуации с распространением COVID-19.К этим мерам относится режим домашней изоляции для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими болезнями, а также "дистанционка" как минимум для 30 процентов сотрудников работающих в Москве компаний.Кроме того, до 15 января будут закрыты городские досуговые учреждения для детей.При этом промышленные предприятия, организации торговли и сферы обслуживания продолжат работу.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация в столице остается напряженной.С 13 ноября в Москве действуют ограничения, которые власти города ввели из-за сложной эпидемиологической ситуации. Так, после 23:00 не работают кафе, бары, рестораны и ночные клубы, а студенты вузов и колледжей учатся дистанционно. Временно приостановлены выставки, публичные лекции и другие развлекательные мероприятия со зрителями, кроме спортивных.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/sobyanin-1586382431.html

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