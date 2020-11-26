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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201126/moskva-1586381516.html
Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу
Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу
Мэрия Москвы продлила до 15 января ограничения, действующие в столице из-за ситуации с распространением COVID-19. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T09:02
2020-11-26T11:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мэрия Москвы продлила до 15 января ограничения, действующие в столице из-за ситуации с распространением COVID-19.К этим мерам относится режим домашней изоляции для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими болезнями, а также "дистанционка" как минимум для 30 процентов сотрудников работающих в Москве компаний.Кроме того, до 15 января будут закрыты городские досуговые учреждения для детей.При этом промышленные предприятия, организации торговли и сферы обслуживания продолжат работу.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация в столице остается напряженной.С 13 ноября в Москве действуют ограничения, которые власти города ввели из-за сложной эпидемиологической ситуации. Так, после 23:00 не работают кафе, бары, рестораны и ночные клубы, а студенты вузов и колледжей учатся дистанционно. Временно приостановлены выставки, публичные лекции и другие развлекательные мероприятия со зрителями, кроме спортивных.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу

09:02 26.11.2020 (обновлено: 11:40 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрохожие в защитных масках на улице в Москве
Прохожие в защитных масках на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мэрия Москвы продлила до 15 января ограничения, действующие в столице из-за ситуации с распространением COVID-19.
К этим мерам относится режим домашней изоляции для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими болезнями, а также "дистанционка" как минимум для 30 процентов сотрудников работающих в Москве компаний.
Медицинский работники приемного отделения осматривает пациентку во временном госпитале для пациентов с COVID-19, развернутом в ледовом дворце Крылатское - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
Кроме того, до 15 января будут закрыты городские досуговые учреждения для детей.
При этом промышленные предприятия, организации торговли и сферы обслуживания продолжат работу.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация в столице остается напряженной.
"Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. Но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано. Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой", — говорится в сообщении, опубликованном в его блоге.
С 13 ноября в Москве действуют ограничения, которые власти города ввели из-за сложной эпидемиологической ситуации. Так, после 23:00 не работают кафе, бары, рестораны и ночные клубы, а студенты вузов и колледжей учатся дистанционно. Временно приостановлены выставки, публичные лекции и другие развлекательные мероприятия со зрителями, кроме спортивных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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