https://ria.ru/20201126/mishustin-1586413286.html
Мишустин поручил министрам в случае ЧС вылетать на место происшествия
Мишустин поручил министрам в случае ЧС вылетать на место происшествия
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил членам правительства в случае возникновения чрезвычайных ситуаций подключаться к решению проблем и вылетать на... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:12
2020-11-26T12:12
2020-11-26T12:53
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил членам правительства в случае возникновения чрезвычайных ситуаций подключаться к решению проблем и вылетать на место."Хотел бы сказать всем коллегам на будущее. Прошу всех членов правительства в случае возникновения чрезвычайной ситуации вылетать на место, подключаться к решению проблем и оперативно помогать людям", - сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг после доклада министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.Чекунков доложил о ликвидации последствий ЧС в Приморье, где побывал после ситуации с прошедшим там снежным циклоном с ледяным дождем. Премьер попросил его держать весь процесс на контроле.
https://ria.ru/20201123/mishustin-1585889535.html
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