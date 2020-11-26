Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201126/mishustin-1586413286.html
Мишустин поручил министрам в случае ЧС вылетать на место происшествия
Мишустин поручил министрам в случае ЧС вылетать на место происшествия
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил членам правительства в случае возникновения чрезвычайных ситуаций подключаться к решению проблем и вылетать на... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:12
2020-11-26T12:53
россия
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585155941_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_8d93df1c2f29689fa484da63ab9da7de.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил членам правительства в случае возникновения чрезвычайных ситуаций подключаться к решению проблем и вылетать на место."Хотел бы сказать всем коллегам на будущее. Прошу всех членов правительства в случае возникновения чрезвычайной ситуации вылетать на место, подключаться к решению проблем и оперативно помогать людям", - сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг после доклада министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.Чекунков доложил о ликвидации последствий ЧС в Приморье, где побывал после ситуации с прошедшим там снежным циклоном с ледяным дождем. Премьер попросил его держать весь процесс на контроле.
https://ria.ru/20201123/mishustin-1585889535.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585155941_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_b7edae6119581765417b18521cc06291.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, общество

Мишустин поручил министрам в случае ЧС вылетать на место происшествия

12:12 26.11.2020 (обновлено: 12:53 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на международном форуме "Транспорт России"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на международном форуме Транспорт России - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил членам правительства в случае возникновения чрезвычайных ситуаций подключаться к решению проблем и вылетать на место.
"Хотел бы сказать всем коллегам на будущее. Прошу всех членов правительства в случае возникновения чрезвычайной ситуации вылетать на место, подключаться к решению проблем и оперативно помогать людям", - сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг после доклада министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.
Здание Дома правительства России - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 13:21
Мишустин рассказал о реформе институтов развития
Чекунков доложил о ликвидации последствий ЧС в Приморье, где побывал после ситуации с прошедшим там снежным циклоном с ледяным дождем. Премьер попросил его держать весь процесс на контроле.
 
РоссияМихаил МишустинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:42Сын Ширвиндта рассказал, как его отец "безобразничает" в больнице
17:39Болгарские отельеры предупредили о коллапсе в сфере туризма
17:39Парламент Армении отказался отменить военное положение
17:36Раскрыта тайна вечной молодости стволовых клеток
17:34Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
16:41На острове Русский во Владивостоке вновь развернули полевые кухни
16:37ВОЗ разработала рекомендации по физической активности во время пандемии
Лента новостейМолния