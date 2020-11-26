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Московское метро не планируют закрывать в новогоднюю ночь
Московское метро не планируют закрывать в новогоднюю ночь
Московское метро пока не планируют закрывать в новогоднюю ночь, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T18:35
2020-11-26T18:38
новый год
сергей собянин
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московское метро пока не планируют закрывать в новогоднюю ночь, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."В новогоднюю ночь мы работу метро пока также не закрываем, хотя в некоторых регионах принято решение о закрытии общественного транспорта в новогоднюю ночь. Пока мы таких решений не приняли. Надеемся, что у москвичей будет возможность свободно передвигаться в новогоднюю ночь и любоваться новогодней Москвой", - рассказал Собянин в эфире "России 24".
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новый год, сергей собянин, московский метрополитен, общество

Московское метро не планируют закрывать в новогоднюю ночь

18:35 26.11.2020 (обновлено: 18:38 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичКрасная буква "М" – логотип Московского метро
Красная буква М – логотип Московского метро - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московское метро пока не планируют закрывать в новогоднюю ночь, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В новогоднюю ночь мы работу метро пока также не закрываем, хотя в некоторых регионах принято решение о закрытии общественного транспорта в новогоднюю ночь. Пока мы таких решений не приняли. Надеемся, что у москвичей будет возможность свободно передвигаться в новогоднюю ночь и любоваться новогодней Москвой", - рассказал Собянин в эфире "России 24".
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Новый годСергей СобянинМосковский метрополитенОбщество
 
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