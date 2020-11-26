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Московское метро не планируют закрывать в новогоднюю ночь
Московское метро не планируют закрывать в новогоднюю ночь
Московское метро пока не планируют закрывать в новогоднюю ночь, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T18:35
2020-11-26T18:35
2020-11-26T18:38
новый год
сергей собянин
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московское метро пока не планируют закрывать в новогоднюю ночь, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."В новогоднюю ночь мы работу метро пока также не закрываем, хотя в некоторых регионах принято решение о закрытии общественного транспорта в новогоднюю ночь. Пока мы таких решений не приняли. Надеемся, что у москвичей будет возможность свободно передвигаться в новогоднюю ночь и любоваться новогодней Москвой", - рассказал Собянин в эфире "России 24".
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новый год, сергей собянин, московский метрополитен, общество