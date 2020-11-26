https://ria.ru/20201126/magomedovy-1586516940.html

Суд продлил срок содержания под стражей братьям Магомедовым

Суд продлил срок содержания под стражей братьям Магомедовым

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей совладельцу группы компаний "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и четырем соучастникам,... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T20:17

2020-11-26T20:17

2020-11-26T20:23

дело совладельцев группы "сумма"

россия

александр кабанов

фск еэс

магомед магомедов

генеральная прокуратура рф

москва

новосибирская область

калининград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155910/84/1559108480_0:0:3022:1700_1400x0_80_0_0_028ff15727cce3ed543889f4318e630a.jpg

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей совладельцу группы компаний "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и четырем соучастникам, обвиняемым в хищении более 11 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."В отношении каждого обвиняемого продлён срок содержания под стражей до 13 мая 2021 года. В предварительном слушании объявлен перерыв до 30 ноября, до 12.00", - сказала она.На прошлой неделе Мосгорсуд вернул в Пресненский суд дело первого фигуранта - бывшего вице-президента по финансам группы "Сумма" Александра Кабанова, обвиняемого в мошенничестве на 850 миллионов рублей.Кабанов и бывший замгендиректора по капстроительству ОАО "Глобалэлектросервис" Хачим Эристов обвиняются в мошенничестве на сумму порядка 850 миллионов рублей.Кабанов был задержан в феврале 2018 года, он стал первым фигурантом громкого уголовного дела против совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Кабанову и Эристову вменяется несколько эпизодов мошенничества в составе организованного преступного сообщества, якобы созданного братьями Магомедовыми: участие в строительстве к чемпионату мира-2018 по футболу стадиона в Калининграде, поставки для ФСК ЕЭС оборудования в Петербург, Якутию и Новосибирскую область.Неделю назад Генпрокуратура наложила арест на имущество фигурантов стоимостью свыше 45 миллиардов рублей.Кроме того, надзорное ведомство заявило гражданский иск о взыскании с Магомедовых причиненного государству ущерба в размере более 5,8 миллиарда рублей. На остальную сумму ущерба в ходе расследования дела заявлены иски представителями потерпевших.Магомедовы были арестованы 31 марта 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на миллиарды рублей, а главу входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова - в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение по статье "незаконный оборот оружия".

https://ria.ru/20200523/1571870470.html

https://ria.ru/20180331/1517678738.html

россия

москва

новосибирская область

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело совладельцев группы "сумма", россия, александр кабанов, фск еэс, магомед магомедов, генеральная прокуратура рф, москва, новосибирская область, калининград, происшествия