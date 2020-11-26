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Суд продлил срок содержания под стражей братьям Магомедовым
Суд продлил срок содержания под стражей братьям Магомедовым
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей совладельцу группы компаний "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и четырем соучастникам,... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T20:17
2020-11-26T20:23
дело совладельцев группы "сумма"
россия
александр кабанов
фск еэс
магомед магомедов
генеральная прокуратура рф
москва
новосибирская область
калининград
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей совладельцу группы компаний "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и четырем соучастникам, обвиняемым в хищении более 11 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."В отношении каждого обвиняемого продлён срок содержания под стражей до 13 мая 2021 года. В предварительном слушании объявлен перерыв до 30 ноября, до 12.00", - сказала она.На прошлой неделе Мосгорсуд вернул в Пресненский суд дело первого фигуранта - бывшего вице-президента по финансам группы "Сумма" Александра Кабанова, обвиняемого в мошенничестве на 850 миллионов рублей.Кабанов и бывший замгендиректора по капстроительству ОАО "Глобалэлектросервис" Хачим Эристов обвиняются в мошенничестве на сумму порядка 850 миллионов рублей.Кабанов был задержан в феврале 2018 года, он стал первым фигурантом громкого уголовного дела против совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Кабанову и Эристову вменяется несколько эпизодов мошенничества в составе организованного преступного сообщества, якобы созданного братьями Магомедовыми: участие в строительстве к чемпионату мира-2018 по футболу стадиона в Калининграде, поставки для ФСК ЕЭС оборудования в Петербург, Якутию и Новосибирскую область.Неделю назад Генпрокуратура наложила арест на имущество фигурантов стоимостью свыше 45 миллиардов рублей.Кроме того, надзорное ведомство заявило гражданский иск о взыскании с Магомедовых причиненного государству ущерба в размере более 5,8 миллиарда рублей. На остальную сумму ущерба в ходе расследования дела заявлены иски представителями потерпевших.Магомедовы были арестованы 31 марта 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на миллиарды рублей, а главу входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова - в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение по статье "незаконный оборот оружия".
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дело совладельцев группы "сумма", россия, александр кабанов, фск еэс, магомед магомедов, генеральная прокуратура рф, москва, новосибирская область, калининград, происшествия

Суд продлил срок содержания под стражей братьям Магомедовым

20:17 26.11.2020 (обновлено: 20:23 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСовладельцы группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов в Мосгорсуде
Совладельцы группы Сумма Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей совладельцу группы компаний "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и четырем соучастникам, обвиняемым в хищении более 11 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"В отношении каждого обвиняемого продлён срок содержания под стражей до 13 мая 2021 года. В предварительном слушании объявлен перерыв до 30 ноября, до 12.00", - сказала она.
На прошлой неделе Мосгорсуд вернул в Пресненский суд дело первого фигуранта - бывшего вице-президента по финансам группы "Сумма" Александра Кабанова, обвиняемого в мошенничестве на 850 миллионов рублей.
Кабанов и бывший замгендиректора по капстроительству ОАО "Глобалэлектросервис" Хачим Эристов обвиняются в мошенничестве на сумму порядка 850 миллионов рублей.
Совладелец группы Сумма Зиявудин Магомедов в суде - РИА Новости, 1920, 23.05.2020
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Кабанов был задержан в феврале 2018 года, он стал первым фигурантом громкого уголовного дела против совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Кабанову и Эристову вменяется несколько эпизодов мошенничества в составе организованного преступного сообщества, якобы созданного братьями Магомедовыми: участие в строительстве к чемпионату мира-2018 по футболу стадиона в Калининграде, поставки для ФСК ЕЭС оборудования в Петербург, Якутию и Новосибирскую область.
Неделю назад Генпрокуратура наложила арест на имущество фигурантов стоимостью свыше 45 миллиардов рублей.
Кроме того, надзорное ведомство заявило гражданский иск о взыскании с Магомедовых причиненного государству ущерба в размере более 5,8 миллиарда рублей. На остальную сумму ущерба в ходе расследования дела заявлены иски представителями потерпевших.
Магомедовы были арестованы 31 марта 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на миллиарды рублей, а главу входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова - в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение по статье "незаконный оборот оружия".
Председатель совета директоров ООО Группа Сумма Зиявудин Магомедов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.03.2018
31 марта 2018, 16:38
Группа компаний "Сумма"
 
Дело совладельцев группы "Сумма"РоссияАлександр КабановФСК ЕЭСМагомед МагомедовГенеральная прокуратура РФМоскваНовосибирская областьКалининградПроисшествия
 
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