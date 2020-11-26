Суд продлил срок содержания под стражей братьям Магомедовым
20:17 26.11.2020 (обновлено: 20:23 26.11.2020)
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСовладельцы группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов в Мосгорсуде
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей совладельцу группы компаний "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и четырем соучастникам, обвиняемым в хищении более 11 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"В отношении каждого обвиняемого продлён срок содержания под стражей до 13 мая 2021 года. В предварительном слушании объявлен перерыв до 30 ноября, до 12.00", - сказала она.
На прошлой неделе Мосгорсуд вернул в Пресненский суд дело первого фигуранта - бывшего вице-президента по финансам группы "Сумма" Александра Кабанова, обвиняемого в мошенничестве на 850 миллионов рублей.
Кабанов и бывший замгендиректора по капстроительству ОАО "Глобалэлектросервис" Хачим Эристов обвиняются в мошенничестве на сумму порядка 850 миллионов рублей.
Кабанов был задержан в феврале 2018 года, он стал первым фигурантом громкого уголовного дела против совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Кабанову и Эристову вменяется несколько эпизодов мошенничества в составе организованного преступного сообщества, якобы созданного братьями Магомедовыми: участие в строительстве к чемпионату мира-2018 по футболу стадиона в Калининграде, поставки для ФСК ЕЭС оборудования в Петербург, Якутию и Новосибирскую область.
Неделю назад Генпрокуратура наложила арест на имущество фигурантов стоимостью свыше 45 миллиардов рублей.
Кроме того, надзорное ведомство заявило гражданский иск о взыскании с Магомедовых причиненного государству ущерба в размере более 5,8 миллиарда рублей. На остальную сумму ущерба в ходе расследования дела заявлены иски представителями потерпевших.
Магомедовы были арестованы 31 марта 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на миллиарды рублей, а главу входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова - в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение по статье "незаконный оборот оружия".
31 марта 2018, 16:38Группа компаний "Сумма"