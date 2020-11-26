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"ЯсноПонятно". Что выбрать: лыжи или сноуборд?
"ЯсноПонятно". Что выбрать: лыжи или сноуборд?
Очередной горнолыжный сезон открыт, а с ним и вопросы ― где катать и с чего начать? Как выбрать из двух снарядов подходящий? Обязательно ли первое время заниматься с инструктором? Какой должна быть экипировка и что точно не стоит брать в прокат? Где кататься в этом сезоне и чем заняться, если на трассе уже скучно?
2020-11-26T12:00
2020-11-26T12:00
2020-11-26T12:00
яснопонятно
подкаст
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"ЯсноПонятно". Что выбрать: лыжи или сноуборд?
Очередной горнолыжный сезон открыт, а с ним и вопросы ― где катать и с чего начать? Как выбрать из двух снарядов подходящий? Обязательно ли первое время заниматься с инструктором? Какой должна быть экипировка и что точно не стоит брать в прокат? Где кататься в этом сезоне и чем заняться, если на трассе уже скучно?
Как завершать каждый сезон без травм и правда ли, что между лыжниками и сноубордистами есть негласная война рассказывает Анна Ханкевич, инструктор по горным лыжам и сноуборду, лыжный гид, победитель российских и международных соревнований по фрирайду.Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст
"ЯсноПонятно". Что выбрать: лыжи или сноуборд?
Очередной горнолыжный сезон открыт, а с ним и вопросы ― где катать и с чего начать? Как выбрать из двух снарядов подходящий? Обязательно ли первое время заниматься с инструктором? Какой должна быть экипировка и что точно не стоит брать в прокат? Где кататься в этом сезоне и чем заняться, если на трассе уже скучно?