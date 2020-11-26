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Лукашенко расширил права своих уполномоченных в Минске и регионах
Лукашенко расширил права своих уполномоченных в Минске и регионах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым наделил дополнительными правами своих уполномоченных представителей в Минске и регионах,... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T19:56
2020-11-26T20:24
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым наделил дополнительными правами своих уполномоченных представителей в Минске и регионах, сообщила в четверг пресс-служба главы государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 ноября подписал указ, которым скорректированы указы от 25 августа 2017 года "Об уполномоченных представителях Главы государства" и от 28 марта 2019 года "О представителях государства", - говорится в сообщении.Там отмечается, что уполномоченные представители Лукашенко в Минске и областях получили право присутствовать на заседаниях органов управления градообразующих и системообразующих хозяйственных обществ, вносить предложения по вопросам, рассматриваемым на этих заседаниях, давать оценку деятельности указанных организаций на основе анализа эффективности их работы. Определение перечня таких организаций возложено на правительство, уточняется в сообщении.Как подчеркнули в пресс-службе, указ направлен на усиление роли уполномоченных представителей главы государства в областях и в столице в выработке предложений по эффективному функционированию предприятий, во многом определяющих комплексное развитие регионов.
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко расширил права своих уполномоченных в Минске и регионах

19:56 26.11.2020 (обновлено: 20:24 26.11.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым наделил дополнительными правами своих уполномоченных представителей в Минске и регионах, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 ноября подписал указ, которым скорректированы указы от 25 августа 2017 года "Об уполномоченных представителях Главы государства" и от 28 марта 2019 года "О представителях государства", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что уполномоченные представители Лукашенко в Минске и областях получили право присутствовать на заседаниях органов управления градообразующих и системообразующих хозяйственных обществ, вносить предложения по вопросам, рассматриваемым на этих заседаниях, давать оценку деятельности указанных организаций на основе анализа эффективности их работы. Определение перечня таких организаций возложено на правительство, уточняется в сообщении.
Как подчеркнули в пресс-службе, указ направлен на усиление роли уполномоченных представителей главы государства в областях и в столице в выработке предложений по эффективному функционированию предприятий, во многом определяющих комплексное развитие регионов.
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