https://ria.ru/20201126/lukashenko-1586514771.html

Лукашенко расширил права своих уполномоченных в Минске и регионах

Лукашенко расширил права своих уполномоченных в Минске и регионах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым наделил дополнительными правами своих уполномоченных представителей в Минске и регионах,... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T19:56

2020-11-26T19:56

2020-11-26T20:24

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347949_0:37:2970:1708_1400x0_80_0_0_63867d8fe51c31ef46fea8e54735497e.jpg

МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым наделил дополнительными правами своих уполномоченных представителей в Минске и регионах, сообщила в четверг пресс-служба главы государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 ноября подписал указ, которым скорректированы указы от 25 августа 2017 года "Об уполномоченных представителях Главы государства" и от 28 марта 2019 года "О представителях государства", - говорится в сообщении.Там отмечается, что уполномоченные представители Лукашенко в Минске и областях получили право присутствовать на заседаниях органов управления градообразующих и системообразующих хозяйственных обществ, вносить предложения по вопросам, рассматриваемым на этих заседаниях, давать оценку деятельности указанных организаций на основе анализа эффективности их работы. Определение перечня таких организаций возложено на правительство, уточняется в сообщении.Как подчеркнули в пресс-службе, указ направлен на усиление роли уполномоченных представителей главы государства в областях и в столице в выработке предложений по эффективному функционированию предприятий, во многом определяющих комплексное развитие регионов.

https://ria.ru/20201124/lukashenko-1586052772.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире