Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201126/lukashenko-1586409085.html
Лукашенко заявил, что готов вместе с Россией противостоять США
Лукашенко заявил, что готов вместе с Россией противостоять США
Белоруссия готова преодолевать проблемы, существующие в современном мире, вместе с Россией - начиная от пандемии коронавируса и заканчивая претензиями США "на... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:54
2020-11-26T12:09
россия
александр лукашенко
сергей лавров
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586411197_0:236:3189:2031_1400x0_80_0_0_2464f809245040fff64eb207fc551abb.jpg
МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Белоруссия готова преодолевать проблемы, существующие в современном мире, вместе с Россией - начиная от пандемии коронавируса и заканчивая претензиями США "на единоличное господство", заявил президент республики Александр Лукашенко.Белорусский лидер в Минске провел в четверг встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым."Но вызовов очень много, вы их знаете в современном мире. И вы должны знать, что мы всегда готовы пройти свой путь, если Россия пожелает того, рядом с Россией, преодолевая эти проблемы – начиная от пандемии и заканчивая разного рода претензиями, прежде всего, Соединенных Штатов Америки, на единоличное господство в мире", - заявил Лукашенко.Как подчеркнул президент Белоруссии, в Минске это единоличное господство "никогда не приветствовали и приветствовать не будут".
https://ria.ru/20201120/spetssluzhby-1585517451.html
россия
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586411197_458:0:3189:2048_1400x0_80_0_0_61ee098e45dcaccf88a011574c315d7b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, сша, в мире

Лукашенко заявил, что готов вместе с Россией противостоять США

11:54 26.11.2020 (обновлено: 12:09 26.11.2020)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече во Дворце независимости в Минске с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече во Дворце независимости в Минске с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Белоруссия готова преодолевать проблемы, существующие в современном мире, вместе с Россией - начиная от пандемии коронавируса и заканчивая претензиями США "на единоличное господство", заявил президент республики Александр Лукашенко.
Белорусский лидер в Минске провел в четверг встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Но вызовов очень много, вы их знаете в современном мире. И вы должны знать, что мы всегда готовы пройти свой путь, если Россия пожелает того, рядом с Россией, преодолевая эти проблемы – начиная от пандемии и заканчивая разного рода претензиями, прежде всего, Соединенных Штатов Америки, на единоличное господство в мире", - заявил Лукашенко.
Как подчеркнул президент Белоруссии, в Минске это единоличное господство "никогда не приветствовали и приветствовать не будут".
Сотрудники правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 14:16Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил об обнаружении центров спецслужб США в Киеве и Варшаве
 
РоссияАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровБелоруссияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:39Болгарские отельеры предупредили о коллапсе в сфере туризма
17:39Парламент Армении отказался отменить военное положение
17:36Раскрыта тайна вечной молодости стволовых клеток
17:34Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
16:41На острове Русский во Владивостоке вновь развернули полевые кухни
16:37ВОЗ разработала рекомендации по физической активности во время пандемии
16:36В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в остановку и дом
Лента новостейМолния