https://ria.ru/20201126/lukashenko-1586409085.html

Лукашенко заявил, что готов вместе с Россией противостоять США

Лукашенко заявил, что готов вместе с Россией противостоять США

Белоруссия готова преодолевать проблемы, существующие в современном мире, вместе с Россией - начиная от пандемии коронавируса и заканчивая претензиями США "на... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T11:54

2020-11-26T11:54

2020-11-26T12:09

россия

александр лукашенко

сергей лавров

белоруссия

сша

в мире

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МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Белоруссия готова преодолевать проблемы, существующие в современном мире, вместе с Россией - начиная от пандемии коронавируса и заканчивая претензиями США "на единоличное господство", заявил президент республики Александр Лукашенко.Белорусский лидер в Минске провел в четверг встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым."Но вызовов очень много, вы их знаете в современном мире. И вы должны знать, что мы всегда готовы пройти свой путь, если Россия пожелает того, рядом с Россией, преодолевая эти проблемы – начиная от пандемии и заканчивая разного рода претензиями, прежде всего, Соединенных Штатов Америки, на единоличное господство в мире", - заявил Лукашенко.Как подчеркнул президент Белоруссии, в Минске это единоличное господство "никогда не приветствовали и приветствовать не будут".

https://ria.ru/20201120/spetssluzhby-1585517451.html

россия

белоруссия

сша

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россия, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, сша, в мире