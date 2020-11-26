https://ria.ru/20201126/lokdaun-1586364697.html

Локдаун в Германии продлили до 20 декабря

Локдаун в Германии продлили до 20 декабря

Локдаун в ФРГ из-за пандемии коронавируса продлен по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель и глав федеральных земель до 20 декабря, однако отдельные... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T00:52

2020-11-26T00:52

2020-11-26T02:20

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БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Локдаун в ФРГ из-за пандемии коронавируса продлен по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель и глав федеральных земель до 20 декабря, однако отдельные ограничения, которые касаются, например, отелей и ресторанов, могут быть продлены и до начала января."Федерация и земли исходят из того, что из-за высоких показателей распространения инфекции значительные ограничения (особенно в сфере гастрономии и гостиничного бизнеса) могут быть необходимы до начала января. Перед Рождеством будет проведена еще одна проверка и оценка", - говорится в документе, принятом по итогам встречи, его текст предоставлен РИА Новости.На пресс-конференции по итогам совещания Меркель заявила, что в текущей ситуации ограничительные меры, введенные в Германии со 2 ноября, не могут быть отменены. Она подтвердила, что основным критерием оценки уровня заболеваемости в стране остается показатель в 50 новых больных за семь дней на 100 тысяч населения. Сейчас этот критерий выдерживает только в двух федеральных землях - Шлезвиге-Гольштейне и Мекленбурге-Передней Померании, отметила канцлер.В документе по итогам совещания перечислены новые ограничительные меры, в частности, число покупателей в торговых центрах площадью от 800 квадратных метров теперь допускается из расчета 20 квадратных метров на одного человека. В магазинах менее 800 квадратных метров требования остаются прежними - 10 квадратных метров на одного покупателя.Ужесточены правила ношения защитных масок, они будут обязательными во всех общественных местах, в закрытых рабочих помещениях, магазинах, а также на парковках перед ними.До 23 декабря в частных встречах смогут принять участие до пяти человек из максимум двух домохозяйств, дети младше 14 лет при этом не учитываются. Как пояснила Меркель, это сделано для того, чтобы "рождественские праздники (с 23 декабря) до 1 января включительно мы могли отпраздновать в семейном кругу и с друзьями общей численностью до 10 человек".Власти Германии также договорились отказаться от крупных уличных мероприятий в новогодние и рождественские праздники, граждан призывают отказаться от запуска фейерверков на улицах, избегать массовых скоплений народа. Школы и детские сады пока продолжат работу, однако при высоких показаниях заболеваемости там будут ужесточены правила ношения масок.Предприятиям и фирмам в декабре, по аналогии с ноябрем, будут выплачены компенсации в связи с простоем из-за ограничений, сообщается в документе. О какой сумме идет речь, пока неизвестно. В ноябре, по словам министра экономики ФРГ Петера Альтмайера, компенсации закрытым из-за локдауна фирмам и предприятиям составили порядка 15 миллиардов евро. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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