https://ria.ru/20201126/lekarstva-1586457390.html
В России зарегистрировали Федеральный центр лекарственного обеспечения
В России зарегистрировали Федеральный центр лекарственного обеспечения
Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан зарегистрировали в России, заявила директор департамента лекарственного... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T15:18
2020-11-26T15:18
2020-11-26T15:18
елена максимкина
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан зарегистрировали в России, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина."Мы сегодня получили известие... я сразу после нашего заседания поеду забирать свидетельство о регистрации федерального казенного учреждения", - сказала Максимкина на XI Всероссийском конгрессе пациентов.Ранее сообщалось, что центр будет заниматься закупками медикаментов в рамках федеральных программ. В частности, препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкозаболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок.
https://ria.ru/20201124/markirovka-1586037030.html
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елена максимкина, здоровье - общество, общество