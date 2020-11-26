https://ria.ru/20201126/lekarstva-1586457390.html

В России зарегистрировали Федеральный центр лекарственного обеспечения

В России зарегистрировали Федеральный центр лекарственного обеспечения

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан зарегистрировали в России, заявила директор департамента лекарственного... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T15:18

2020-11-26T15:18

2020-11-26T15:18

елена максимкина

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан зарегистрировали в России, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина."Мы сегодня получили известие... я сразу после нашего заседания поеду забирать свидетельство о регистрации федерального казенного учреждения", - сказала Максимкина на XI Всероссийском конгрессе пациентов.Ранее сообщалось, что центр будет заниматься закупками медикаментов в рамках федеральных программ. В частности, препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкозаболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок.

https://ria.ru/20201124/markirovka-1586037030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена максимкина, здоровье - общество, общество