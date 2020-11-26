https://ria.ru/20201126/lekarstva-1586392331.html

Ситуация с поставками лекарств начала исправляться, заявил Мурашко

Ситуация с поставками лекарств начала исправляться, заявил Мурашко

Ситуация с перебоями в поставках лекарств в России начала исправляться, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T10:19

2020-11-26T10:19

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россия

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ситуация с перебоями в поставках лекарств в России начала исправляться, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Весенний период, летний период мы прошли достаточно ровно. В осенний период, когда дополнительная нагрузка возникла на всю систему, стали отдельные перебои возникать, в том числе по своевременному производству и доставке лекарственных препаратов. Но на сегодняшний день эта ситуация также начала исправляться", - сказал Мурашко на XI Всероссийском конгрессе пациентов.

россия

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россия, михаил мурашко, общество