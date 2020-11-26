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Эксперты предупредили россиян о возможном росте цен на легковушки
Эксперты предупредили россиян о возможном росте цен на легковушки
Курс доллара оказывает прямое влияние на стоимость машин, и если он продолжит расти к рублю, то в следующем году рост средневзвешенной, с учетом рынка, цены на... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T10:55
2020-11-26T10:55
россия
автостат
авто
экономика
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Курс доллара оказывает прямое влияние на стоимость машин, и если он продолжит расти к рублю, то в следующем году рост средневзвешенной, с учетом рынка, цены на новые легковые автомобили в России может достичь 10%, такие прогнозы озвучили эксперты агентства "Автостат" на конференции Autostat Analitic Day.По данным аналитического агентства, за последние шесть лет, начиная с 2014 года, средневзвешенная цена нового автомобиля в нашей стране выросла на 66%, а в текущем году ее рост (+6,5%) оказался ниже по сравнению с тем, как вырос курс доллара (более 10%).Для сравнения "Автостат" приводит данные 2015 года, когда средневзвешенные цены выросли на 20% по отношению к 2014 году."Это объясняется изменением структуры самого рынка, он сместился в сторону продаж более доступных моделей", - считает гендиректор "Автостата" Сергей Целиков.
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россия, автостат, авто, экономика

Эксперты предупредили россиян о возможном росте цен на легковушки

10:55 26.11.2020
 
© Fotolia / greentellectНовые автомобили в автосалоне
Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Fotolia / greentellect
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Курс доллара оказывает прямое влияние на стоимость машин, и если он продолжит расти к рублю, то в следующем году рост средневзвешенной, с учетом рынка, цены на новые легковые автомобили в России может достичь 10%, такие прогнозы озвучили эксперты агентства "Автостат" на конференции Autostat Analitic Day.
По данным аналитического агентства, за последние шесть лет, начиная с 2014 года, средневзвешенная цена нового автомобиля в нашей стране выросла на 66%, а в текущем году ее рост (+6,5%) оказался ниже по сравнению с тем, как вырос курс доллара (более 10%).
Для сравнения "Автостат" приводит данные 2015 года, когда средневзвешенные цены выросли на 20% по отношению к 2014 году.
"Это объясняется изменением структуры самого рынка, он сместился в сторону продаж более доступных моделей", - считает гендиректор "Автостата" Сергей Целиков.
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