https://ria.ru/20201126/legkovushki-1586398930.html

Эксперты предупредили россиян о возможном росте цен на легковушки

Эксперты предупредили россиян о возможном росте цен на легковушки

Курс доллара оказывает прямое влияние на стоимость машин, и если он продолжит расти к рублю, то в следующем году рост средневзвешенной, с учетом рынка, цены на... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T10:55

2020-11-26T10:55

2020-11-26T10:55

россия

автостат

авто

экономика

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Курс доллара оказывает прямое влияние на стоимость машин, и если он продолжит расти к рублю, то в следующем году рост средневзвешенной, с учетом рынка, цены на новые легковые автомобили в России может достичь 10%, такие прогнозы озвучили эксперты агентства "Автостат" на конференции Autostat Analitic Day.По данным аналитического агентства, за последние шесть лет, начиная с 2014 года, средневзвешенная цена нового автомобиля в нашей стране выросла на 66%, а в текущем году ее рост (+6,5%) оказался ниже по сравнению с тем, как вырос курс доллара (более 10%).Для сравнения "Автостат" приводит данные 2015 года, когда средневзвешенные цены выросли на 20% по отношению к 2014 году."Это объясняется изменением структуры самого рынка, он сместился в сторону продаж более доступных моделей", - считает гендиректор "Автостата" Сергей Целиков.

https://ria.ru/20201125/prava-1586243167.html

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россия, автостат, авто, экономика