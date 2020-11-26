https://ria.ru/20201126/led-1586424426.html
Альпинисты очищают с моста на острове Русский до 90 тонн льда в день
Альпинисты очищают с моста на острове Русский до 90 тонн льда в день
Промышленные альпинисты снимают с Золотого моста во Владивостоке до 90 тонн льда в день, они работают на высоте до 300 метров при сильной ветровой нагрузке,... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:54
2020-11-26T12:54
2020-11-26T12:55
последствия непогоды в приморье
алексей чекунков
русский (остров)
владивосток
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Промышленные альпинисты снимают с Золотого моста во Владивостоке до 90 тонн льда в день, они работают на высоте до 300 метров при сильной ветровой нагрузке, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.Золотой мост во Владивостоке соединяет центр города и два крупных района - Чуркин и Тихую. В минувшую субботу из-за падения льда с вант закрыли движение по мосту на остров Русский, оно до сих пор не открыто. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью в два часа."Ведутся работы по отслоению примерно одной тысячи тонн льда, намёрзшего на ванты моста на остров Русский. Промышленные альпинисты вручную снимают до 90 тонн в день, работая при сильной ветровой нагрузке на высоте до 300 метров. Из-за частого падения льдин на проезжую часть мост закрыт, связь с островом обеспечивает временная паромная переправа.", - сообщил Чекунков на заседании кабмина в четверг."Мы договорились, что результатом нашей работы должно стать не только восстановление нормального жизнеобеспечения людей и приведение в порядок пострадавших территорий, но и создание нового – более высокого запаса прочности региона перед угрозой природных катаклизмов в будущем. Решение сохранить в регионе переброшенный сюда резерв источников питания и специальной техники позволит обеспечить защиту жизней и здоровья людей", - заключил глава Минвостокразвития.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.
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последствия непогоды в приморье, алексей чекунков, русский (остров), владивосток, происшествия
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Промышленные альпинисты снимают с Золотого моста во Владивостоке
до 90 тонн льда в день, они работают на высоте до 300 метров при сильной ветровой нагрузке, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков
.
Золотой мост во Владивостоке соединяет центр города и два крупных района - Чуркин и Тихую. В минувшую субботу из-за падения льда с вант закрыли движение по мосту на остров Русский
, оно до сих пор не открыто. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью в два часа.
"Ведутся работы по отслоению примерно одной тысячи тонн льда, намёрзшего на ванты моста на остров Русский. Промышленные альпинисты вручную снимают до 90 тонн в день, работая при сильной ветровой нагрузке на высоте до 300 метров. Из-за частого падения льдин на проезжую часть мост закрыт, связь с островом обеспечивает временная паромная переправа.", - сообщил Чекунков на заседании кабмина в четверг.
"Мы договорились, что результатом нашей работы должно стать не только восстановление нормального жизнеобеспечения людей и приведение в порядок пострадавших территорий, но и создание нового – более высокого запаса прочности региона перед угрозой природных катаклизмов в будущем. Решение сохранить в регионе переброшенный сюда резерв источников питания и специальной техники позволит обеспечить защиту жизней и здоровья людей", - заключил глава Минвостокразвития.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.