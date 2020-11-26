Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201126/led-1586424426.html
Альпинисты очищают с моста на острове Русский до 90 тонн льда в день
Альпинисты очищают с моста на острове Русский до 90 тонн льда в день
Промышленные альпинисты снимают с Золотого моста во Владивостоке до 90 тонн льда в день, они работают на высоте до 300 метров при сильной ветровой нагрузке,... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:54
2020-11-26T12:55
последствия непогоды в приморье
алексей чекунков
русский (остров)
владивосток
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586247873_0:0:951:535_1400x0_80_0_0_615fc8b185df0f5a628f7e3a8255dd61.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Промышленные альпинисты снимают с Золотого моста во Владивостоке до 90 тонн льда в день, они работают на высоте до 300 метров при сильной ветровой нагрузке, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.Золотой мост во Владивостоке соединяет центр города и два крупных района - Чуркин и Тихую. В минувшую субботу из-за падения льда с вант закрыли движение по мосту на остров Русский, оно до сих пор не открыто. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью в два часа."Ведутся работы по отслоению примерно одной тысячи тонн льда, намёрзшего на ванты моста на остров Русский. Промышленные альпинисты вручную снимают до 90 тонн в день, работая при сильной ветровой нагрузке на высоте до 300 метров. Из-за частого падения льдин на проезжую часть мост закрыт, связь с островом обеспечивает временная паромная переправа.", - сообщил Чекунков на заседании кабмина в четверг."Мы договорились, что результатом нашей работы должно стать не только восстановление нормального жизнеобеспечения людей и приведение в порядок пострадавших территорий, но и создание нового – более высокого запаса прочности региона перед угрозой природных катаклизмов в будущем. Решение сохранить в регионе переброшенный сюда резерв источников питания и специальной техники позволит обеспечить защиту жизней и здоровья людей", - заключил глава Минвостокразвития.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.
https://ria.ru/20201126/uscherb-1586378600.html
русский (остров)
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586247873_54:0:767:535_1400x0_80_0_0_1c4929ca6615767bd4f204c9b21e1b3c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
последствия непогоды в приморье, алексей чекунков, русский (остров), владивосток, происшествия

Альпинисты очищают с моста на острове Русский до 90 тонн льда в день

12:54 26.11.2020 (обновлено: 12:55 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Приморского края / Перейти в фотобанкОсколки наледи на мосту на остров Русский во Владивостоке
Осколки наледи на мосту на остров Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Приморского края
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Промышленные альпинисты снимают с Золотого моста во Владивостоке до 90 тонн льда в день, они работают на высоте до 300 метров при сильной ветровой нагрузке, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
Золотой мост во Владивостоке соединяет центр города и два крупных района - Чуркин и Тихую. В минувшую субботу из-за падения льда с вант закрыли движение по мосту на остров Русский, оно до сих пор не открыто. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью в два часа.
"Ведутся работы по отслоению примерно одной тысячи тонн льда, намёрзшего на ванты моста на остров Русский. Промышленные альпинисты вручную снимают до 90 тонн в день, работая при сильной ветровой нагрузке на высоте до 300 метров. Из-за частого падения льдин на проезжую часть мост закрыт, связь с островом обеспечивает временная паромная переправа.", - сообщил Чекунков на заседании кабмина в четверг.
"Мы договорились, что результатом нашей работы должно стать не только восстановление нормального жизнеобеспечения людей и приведение в порядок пострадавших территорий, но и создание нового – более высокого запаса прочности региона перед угрозой природных катаклизмов в будущем. Решение сохранить в регионе переброшенный сюда резерв источников питания и специальной техники позволит обеспечить защиту жизней и здоровья людей", - заключил глава Минвостокразвития.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.
Демонтаж одной из повалившейся ЛЭП в городе Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
08:36
Власти повысили оценку ущерба от циклона в Приморье
 
Последствия непогоды в ПриморьеАлексей ЧекунковРусский (остров)ВладивостокПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:39Болгарские отельеры предупредили о коллапсе в сфере туризма
17:39Парламент Армении отказался отменить военное положение
17:36Раскрыта тайна вечной молодости стволовых клеток
17:34Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
16:41На острове Русский во Владивостоке вновь развернули полевые кухни
16:37ВОЗ разработала рекомендации по физической активности во время пандемии
16:36В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в остановку и дом
Лента новостейМолния