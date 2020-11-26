https://ria.ru/20201126/ldpr-1586459006.html

Володин пообещал, что государство выполнит все социальные обязательства

Володин пообещал, что государство выполнит все социальные обязательства

Государство, несмотря на пандемию коронавируса, кризис в экономике, будет выполнять все социальные обязательства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T15:26

2020-11-26T15:26

2020-11-26T15:37

вячеслав володин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Государство, несмотря на пандемию коронавируса, кризис в экономике, будет выполнять все социальные обязательства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогу принятия бюджета на 2021-2023 года."Мы еще раз подчеркиваем, что все социальные обязательства государство, несмотря на ситуацию с пандемией, с кризисом в экономике, будет выполнять", - сказал Володин."Эти приоритеты и в поддержке общественного транспорта городов, это приоритеты поддержки сельского хозяйства, в первую очередь, ипотеки для работников сельского хозяйства. Это много других решений, которые поддержат наши регионы. Это и снижение разницы бюджетной обеспеченности, то, о чем мы с вами говорили в прошлом году. И продолжим эту работу в будущем году", - добавил Володин.Он подчеркнул, что при подготовке бюджета председатель правительства услышал фракции, депутатов, а в подготовленном постановлении палаты к проекту много серьезных решений, принятие которых состоялось при поддержке президента и кабмина.

https://ria.ru/20201125/poklonskaya-1586193185.html

https://ria.ru/20201126/volodin-1586440084.html

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вячеслав володин, госдума рф, общество