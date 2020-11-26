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Володин пообещал, что государство выполнит все социальные обязательства
Володин пообещал, что государство выполнит все социальные обязательства
Государство, несмотря на пандемию коронавируса, кризис в экономике, будет выполнять все социальные обязательства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T15:26
2020-11-26T15:26
2020-11-26T15:37
вячеслав володин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Государство, несмотря на пандемию коронавируса, кризис в экономике, будет выполнять все социальные обязательства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогу принятия бюджета на 2021-2023 года."Мы еще раз подчеркиваем, что все социальные обязательства государство, несмотря на ситуацию с пандемией, с кризисом в экономике, будет выполнять", - сказал Володин."Эти приоритеты и в поддержке общественного транспорта городов, это приоритеты поддержки сельского хозяйства, в первую очередь, ипотеки для работников сельского хозяйства. Это много других решений, которые поддержат наши регионы. Это и снижение разницы бюджетной обеспеченности, то, о чем мы с вами говорили в прошлом году. И продолжим эту работу в будущем году", - добавил Володин.Он подчеркнул, что при подготовке бюджета председатель правительства услышал фракции, депутатов, а в подготовленном постановлении палаты к проекту много серьезных решений, принятие которых состоялось при поддержке президента и кабмина.
https://ria.ru/20201125/poklonskaya-1586193185.html
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вячеслав володин, госдума рф, общество
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Государство, несмотря на пандемию коронавируса, кризис в экономике, будет выполнять все социальные обязательства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин
по итогу принятия бюджета на 2021-2023 года.
"Мы еще раз подчеркиваем, что все социальные обязательства государство, несмотря на ситуацию с пандемией, с кризисом в экономике, будет выполнять", - сказал Володин.
"Эти приоритеты и в поддержке общественного транспорта городов, это приоритеты поддержки сельского хозяйства, в первую очередь, ипотеки для работников сельского хозяйства. Это много других решений, которые поддержат наши регионы. Это и снижение разницы бюджетной обеспеченности, то, о чем мы с вами говорили в прошлом году. И продолжим эту работу в будущем году", - добавил Володин.
Он подчеркнул, что при подготовке бюджета председатель правительства услышал фракции, депутатов, а в подготовленном постановлении палаты к проекту много серьезных решений, принятие которых состоялось при поддержке президента и кабмина.