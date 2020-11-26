https://ria.ru/20201126/lavrov-1586445041.html

Лавров раскритиковал главу МИД Германии за русофобию

Лавров раскритиковал главу МИД Германии за русофобию

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя презентацию министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом программы председательства страны в Комитете министров... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T14:26

2020-11-26T14:26

2020-11-26T14:26

хайко маас

сергей лавров

белоруссия

европа

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586411740_0:0:3182:1791_1400x0_80_0_0_51471f6a9021bdd858b73622dc09e582.jpg

МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя презентацию министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом программы председательства страны в Комитете министров иностранных дел Совет Европы (КМСЕ), отметил, что это было сделано грубо, недипломатично, местами русофобски.С ноября 2020 по май 2021 года Германия возглавляет уставной орган СЕ - Комитет министров иностранных дел."Это, наверно, уже не большой секрет, на заседании КМСЕ... Хайко Масс в общем-то презентовал свою программу на ближайшие шесть месяцев в политизированном ключе, в неприемлемой тональности, я бы даже сказал, по-человечески грубо, недипломатично", - сказал он.По словам Лаврова, "много было у него (Мааса - ред.) и русофобских заявлений, не только в отношении республики Беларусь были претензии, но и русофобские, голословные очередные обвинения по Крыму, по Абхазии, по Южной Осетии, по Приднестровью, по Юго-Востоку Украины, и достаточно странно он высказывался и о достижении договоренности по Нагорному Карабаху".

https://ria.ru/20201013/doverie-1579519036.html

белоруссия

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хайко маас, сергей лавров, белоруссия, европа, украина, в мире