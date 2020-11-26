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Лавров раскритиковал главу МИД Германии за русофобию
Лавров раскритиковал главу МИД Германии за русофобию
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя презентацию министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом программы председательства страны в Комитете министров... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:26
2020-11-26T14:26
хайко маас
сергей лавров
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европа
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в мире
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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя презентацию министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом программы председательства страны в Комитете министров иностранных дел Совет Европы (КМСЕ), отметил, что это было сделано грубо, недипломатично, местами русофобски.С ноября 2020 по май 2021 года Германия возглавляет уставной орган СЕ - Комитет министров иностранных дел."Это, наверно, уже не большой секрет, на заседании КМСЕ... Хайко Масс в общем-то презентовал свою программу на ближайшие шесть месяцев в политизированном ключе, в неприемлемой тональности, я бы даже сказал, по-человечески грубо, недипломатично", - сказал он.По словам Лаврова, "много было у него (Мааса - ред.) и русофобских заявлений, не только в отношении республики Беларусь были претензии, но и русофобские, голословные очередные обвинения по Крыму, по Абхазии, по Южной Осетии, по Приднестровью, по Юго-Востоку Украины, и достаточно странно он высказывался и о достижении договоренности по Нагорному Карабаху".
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хайко маас, сергей лавров, белоруссия, европа, украина, в мире

Лавров раскритиковал главу МИД Германии за русофобию

14:26 26.11.2020
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / POOL
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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя презентацию министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом программы председательства страны в Комитете министров иностранных дел Совет Европы (КМСЕ), отметил, что это было сделано грубо, недипломатично, местами русофобски.
С ноября 2020 по май 2021 года Германия возглавляет уставной орган СЕ - Комитет министров иностранных дел.
"Это, наверно, уже не большой секрет, на заседании КМСЕ... Хайко Масс в общем-то презентовал свою программу на ближайшие шесть месяцев в политизированном ключе, в неприемлемой тональности, я бы даже сказал, по-человечески грубо, недипломатично", - сказал он.
По словам Лаврова, "много было у него (Мааса - ред.) и русофобских заявлений, не только в отношении республики Беларусь были претензии, но и русофобские, голословные очередные обвинения по Крыму, по Абхазии, по Южной Осетии, по Приднестровью, по Юго-Востоку Украины, и достаточно странно он высказывался и о достижении договоренности по Нагорному Карабаху".
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Хайко МаасСергей ЛавровБелоруссияЕвропаУкраинаВ мире
 
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