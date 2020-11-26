https://ria.ru/20201126/lavrov-1586445041.html
Лавров раскритиковал главу МИД Германии за русофобию
Лавров раскритиковал главу МИД Германии за русофобию
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя презентацию министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом программы председательства страны в Комитете министров... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:26
2020-11-26T14:26
2020-11-26T14:26
хайко маас
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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя презентацию министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом программы председательства страны в Комитете министров иностранных дел Совет Европы (КМСЕ), отметил, что это было сделано грубо, недипломатично, местами русофобски.С ноября 2020 по май 2021 года Германия возглавляет уставной орган СЕ - Комитет министров иностранных дел."Это, наверно, уже не большой секрет, на заседании КМСЕ... Хайко Масс в общем-то презентовал свою программу на ближайшие шесть месяцев в политизированном ключе, в неприемлемой тональности, я бы даже сказал, по-человечески грубо, недипломатично", - сказал он.По словам Лаврова, "много было у него (Мааса - ред.) и русофобских заявлений, не только в отношении республики Беларусь были претензии, но и русофобские, голословные очередные обвинения по Крыму, по Абхазии, по Южной Осетии, по Приднестровью, по Юго-Востоку Украины, и достаточно странно он высказывался и о достижении договоренности по Нагорному Карабаху".
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хайко маас, сергей лавров, белоруссия, европа, украина, в мире
МИНСК, 26 ноя - РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
, комментируя презентацию министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом
программы председательства страны в Комитете министров иностранных дел Совет Европы
(КМСЕ), отметил, что это было сделано грубо, недипломатично, местами русофобски.
С ноября 2020 по май 2021 года Германия
возглавляет уставной орган СЕ - Комитет министров иностранных дел.
"Это, наверно, уже не большой секрет, на заседании КМСЕ... Хайко Масс в общем-то презентовал свою программу на ближайшие шесть месяцев в политизированном ключе, в неприемлемой тональности, я бы даже сказал, по-человечески грубо, недипломатично", - сказал он.
По словам Лаврова, "много было у него (Мааса - ред.) и русофобских заявлений, не только в отношении республики Беларусь были претензии, но и русофобские, голословные очередные обвинения по Крыму, по Абхазии, по Южной Осетии, по Приднестровью, по Юго-Востоку Украины, и достаточно странно он высказывался и о достижении договоренности по Нагорному Карабаху".