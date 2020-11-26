Лавров назвал причину непростых отношений с Евросоюзом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Россия сейчас думает не над тем, как вести дела со структурами Евросоюза, а хочет понять, стоит ли вообще взаимодействовать с ними в их нынешнем виде, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы со своей стороны уже думаем не над тем, как вести дела - как обычно или не как обычно, а вообще хотим разобраться, стоит ли вообще иметь дело с брюссельскими структурами, пока они работают в нынешнем виде", - сказал Лавров в четверг в ходе выступления на заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.
Он отметил, что отношения с ЕС сейчас складываются непросто. "Причина - в непартнерском, а часто недружественном поведении ряда стран ЕС, которые получают одобрение всего Евросоюза", - указал глава МИД.
Лавров подчеркнул, что многие страны Евросоюза неспособны отказаться "от высокомерной привычки разговаривать с другими с позиций силы". "Эта привычка ограничивает возможности восстановления взаимоуважительного, равноправного диалога. Даже участников Восточного партнерства делят на категории. К группе стран "второго сорта", сотрудничество с которыми фактически может быть заморожено, наряду с Азербайджаном и Арменией относят и Беларусь", - добавил он.
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