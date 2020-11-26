https://ria.ru/20201126/lavrov-1586442623.html

Лавров назвал причину непростых отношений с Евросоюзом

Лавров назвал причину непростых отношений с Евросоюзом

Россия сейчас думает не над тем, как вести дела со структурами Евросоюза, а хочет понять, стоит ли вообще взаимодействовать с ними в их нынешнем виде, заявил... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T14:15

2020-11-26T14:15

2020-11-26T14:15

сергей лавров

евросоюз

белоруссия

азербайджан

армения

в мире

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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Россия сейчас думает не над тем, как вести дела со структурами Евросоюза, а хочет понять, стоит ли вообще взаимодействовать с ними в их нынешнем виде, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы со своей стороны уже думаем не над тем, как вести дела - как обычно или не как обычно, а вообще хотим разобраться, стоит ли вообще иметь дело с брюссельскими структурами, пока они работают в нынешнем виде", - сказал Лавров в четверг в ходе выступления на заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.Он отметил, что отношения с ЕС сейчас складываются непросто. "Причина - в непартнерском, а часто недружественном поведении ряда стран ЕС, которые получают одобрение всего Евросоюза", - указал глава МИД.Лавров подчеркнул, что многие страны Евросоюза неспособны отказаться "от высокомерной привычки разговаривать с другими с позиций силы". "Эта привычка ограничивает возможности восстановления взаимоуважительного, равноправного диалога. Даже участников Восточного партнерства делят на категории. К группе стран "второго сорта", сотрудничество с которыми фактически может быть заморожено, наряду с Азербайджаном и Арменией относят и Беларусь", - добавил он.

https://ria.ru/20201023/evrosoyuz-1581192145.html

белоруссия

азербайджан

армения

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сергей лавров, евросоюз, белоруссия, азербайджан, армения, в мире