https://ria.ru/20201126/lavrov-1586441395.html

Лавров рассказал о работе с Минском по синхронизации стоп-листов

Лавров рассказал о работе с Минском по синхронизации стоп-листов

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил налаженную координацию с Белоруссией в рамках Союзного государства по синхронизации стоп-листов в ответ на санкции Запада. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T14:10

2020-11-26T14:10

2020-11-26T14:10

александр лукашенко

сергей лавров

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил налаженную координацию с Белоруссией в рамках Союзного государства по синхронизации стоп-листов в ответ на санкции Запада."В соответствии с принципом взаимности мы расширили наш ответный стоп-лист, включили в него представителей стран ЕС, которые активно участвуют в санкционном ажиотаже. Отмечаем и оперативность белорусских коллег в принятии своих ответных мер. Как вы знаете, с 2015 года у нас стоп-листы единые, поэтому соответствующая координация в рамках Союзного государства отлажена", - сказал Лавров в четверг в ходе выступления на заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.К настоящему времени ЕС ввел два блока санкций против Минска, меры коснулись 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.Лукашенко 24 ноября заявил, что Белоруссия введет санкции в отношении стран ЕС, которые будут болезненны для европейского сообщества.

https://ria.ru/20201122/sanktsii-1585823185.html

https://ria.ru/20201126/lavrov-1586438346.html

минск

белоруссия

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александр лукашенко, сергей лавров, минск, белоруссия, в мире