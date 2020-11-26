https://ria.ru/20201126/lavrov-1586417009.html
Москва и Минск смогут защититься от вмешательства Запада, заявил Лавров
Москва и Минск смогут защититься от вмешательства Запада, заявил Лавров
Россия и Белоруссия спокойно воспринимают попытки Запада вмешаться, им есть чем защищать себя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:28
2020-11-26T12:28
2020-11-26T12:45
александр лукашенко
сергей лавров
минск
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586411657_0:0:3404:1915_1400x0_80_0_0_32491eaf3b6229c966d044e5699b6493.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия и Белоруссия спокойно воспринимают попытки Запада вмешаться, им есть чем защищать себя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко."(На Западе - ред.) принимаются документы по продвижению демократии, такое уже есть по России, сейчас уже внесли такой же документ в конгрессе США и по Республике Беларусь. Поэтому мы воспринимаем это спокойно, у нас есть Союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость", - сказал Лавров.Он подчеркнул, что это общая позиция президентов и правительств двух стран.Российский министр прибыл в Минск в среду вечером для участия в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии.
https://ria.ru/20201110/putin-1583901555.html
минск
белоруссия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586411657_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_b6f4b9e7a37f29e815be1613a036d754.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, сергей лавров, минск, белоруссия, сша, в мире