https://ria.ru/20201126/lavrov-1586417009.html

Москва и Минск смогут защититься от вмешательства Запада, заявил Лавров

Москва и Минск смогут защититься от вмешательства Запада, заявил Лавров

Россия и Белоруссия спокойно воспринимают попытки Запада вмешаться, им есть чем защищать себя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T12:28

2020-11-26T12:28

2020-11-26T12:45

александр лукашенко

сергей лавров

минск

белоруссия

сша

в мире

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия и Белоруссия спокойно воспринимают попытки Запада вмешаться, им есть чем защищать себя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко."(На Западе - ред.) принимаются документы по продвижению демократии, такое уже есть по России, сейчас уже внесли такой же документ в конгрессе США и по Республике Беларусь. Поэтому мы воспринимаем это спокойно, у нас есть Союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость", - сказал Лавров.Он подчеркнул, что это общая позиция президентов и правительств двух стран.Российский министр прибыл в Минск в среду вечером для участия в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии.

https://ria.ru/20201110/putin-1583901555.html

минск

белоруссия

сша

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александр лукашенко, сергей лавров, минск, белоруссия, сша, в мире