https://ria.ru/20201126/lavrov-1586412617.html

Лавров заявил, что Россия готова поддержать инициативы Лукашенко

Лавров заявил, что Россия готова поддержать инициативы Лукашенко

Россия готова поддержать президента Белоруссии Александра Лукашенко в реализации выдвинутых им инициатив, относящихся к белорусскому обществу, заявил глава МИД... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T12:09

2020-11-26T12:09

2020-11-26T12:09

александр лукашенко

сергей лавров

владимир путин

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Россия готова поддержать президента Белоруссии Александра Лукашенко в реализации выдвинутых им инициатив, относящихся к белорусскому обществу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Лукашенко.Российский министр прибыл в Минск в среду вечером для участия в совместном заседании коллегий МИД двух стран."Вы выступили с целым рядом инициатив, которые, я считаю, очень важны для белорусского общества. Как президент (России Владимир) Путин не раз подчеркивал, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого", - сказал российский министр.Лукашенко ранее не раз заявлял, что существующая в стране общественная система носит отчасти авторитарный характер, и, как следствие, необходимо выстроить систему, которая не была бы завязана на личность президента. В этой связи президент республики подтверждал готовность отдать часть президентских полномочий, но только в рамках конституционной реформы. Новые выборы, по его словам, возможны лишь после принятия новой конституции Белоруссии.

https://ria.ru/20201126/impuls-1586403672.html

минск

белоруссия

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александр лукашенко, сергей лавров, владимир путин, минск, белоруссия, в мире