https://ria.ru/20201126/lavrov-1586411760.html
Лавров заявил о попытках США и ЕС вмешаться в дела Москвы и Минска
Лавров заявил о попытках США и ЕС вмешаться в дела Москвы и Минска
США и ЕС пытаются активно влиять на внутренние процессы в России и Белоруссии, западные лидеры этого и не скрывают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:07
2020-11-26T12:07
2020-11-26T12:20
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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. США и ЕС пытаются активно влиять на внутренние процессы в России и Белоруссии, западные лидеры этого и не скрывают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы говорили об отношениях, которые складываются между нашими странами и Западом, евроатлантическим союзом, НАТО, ЕС, США. Мы видим, прямо скажем, враждебное отношение и к России, и к Республике Беларусь. Видим попытки активно влиять на внутренние процессы в наших странах, да, собственно говоря, западные лидеры этого особо и не скрывают", - сказал Лавров по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Глава МИД РФ прибыл в Минск в среду вечером для участия в совместном заседании коллегий МИД двух стран
https://ria.ru/20201126/lukashenko-1586409085.html
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александр лукашенко, нато, россия, сергей лавров, евросоюз, белоруссия, сша, в мире