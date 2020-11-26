https://ria.ru/20201126/lavrov-1586411760.html

Лавров заявил о попытках США и ЕС вмешаться в дела Москвы и Минска

Лавров заявил о попытках США и ЕС вмешаться в дела Москвы и Минска

США и ЕС пытаются активно влиять на внутренние процессы в России и Белоруссии, западные лидеры этого и не скрывают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T12:07

2020-11-26T12:07

2020-11-26T12:20

александр лукашенко

нато

россия

сергей лавров

евросоюз

белоруссия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586411657_0:0:3404:1915_1400x0_80_0_0_32491eaf3b6229c966d044e5699b6493.jpg

МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. США и ЕС пытаются активно влиять на внутренние процессы в России и Белоруссии, западные лидеры этого и не скрывают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы говорили об отношениях, которые складываются между нашими странами и Западом, евроатлантическим союзом, НАТО, ЕС, США. Мы видим, прямо скажем, враждебное отношение и к России, и к Республике Беларусь. Видим попытки активно влиять на внутренние процессы в наших странах, да, собственно говоря, западные лидеры этого особо и не скрывают", - сказал Лавров по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Глава МИД РФ прибыл в Минск в среду вечером для участия в совместном заседании коллегий МИД двух стран

https://ria.ru/20201126/lukashenko-1586409085.html

россия

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, нато, россия, сергей лавров, евросоюз, белоруссия, сша, в мире