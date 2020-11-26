https://ria.ru/20201126/kurort-1586402884.html

Меркель хочет закрыть горнолыжные курорты в Европе из-за COVID-19

Меркель хочет закрыть горнолыжные курорты в Европе из-за COVID-19

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что попытается на уровне ЕС добиться решения о закрытии горнолыжных курортов в зимние каникулы, чтобы избежать риска... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T11:16

2020-11-26T11:16

2020-11-26T11:29

евросоюз

германия

австрия

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

новости - туризм

здоровье - общество

ангела меркель

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БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что попытается на уровне ЕС добиться решения о закрытии горнолыжных курортов в зимние каникулы, чтобы избежать риска заражения туристов."Мы еще раз призываем граждан отказаться от не необходимых контактов, к этому относятся и частные, туристические поездки в лыжный сезон. Мы в Европе попытаемся достичь решения о том, можем ли мы закрыть все лыжные курорты", - сказала Меркель, выступая в бундестаге.Она добавила, что "это кажется сложным", учитывая позицию Австрии по данному вопросу, однако "мы попытаемся еще раз сделать это".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/volna-1586310046.html

германия

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евросоюз, германия, австрия, коронавирус covid-19, новости - туризм, здоровье - общество, ангела меркель