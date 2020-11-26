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Меркель хочет закрыть горнолыжные курорты в Европе из-за COVID-19
Меркель хочет закрыть горнолыжные курорты в Европе из-за COVID-19
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что попытается на уровне ЕС добиться решения о закрытии горнолыжных курортов в зимние каникулы, чтобы избежать риска... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:16
2020-11-26T11:29
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БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что попытается на уровне ЕС добиться решения о закрытии горнолыжных курортов в зимние каникулы, чтобы избежать риска заражения туристов."Мы еще раз призываем граждан отказаться от не необходимых контактов, к этому относятся и частные, туристические поездки в лыжный сезон. Мы в Европе попытаемся достичь решения о том, можем ли мы закрыть все лыжные курорты", - сказала Меркель, выступая в бундестаге.Она добавила, что "это кажется сложным", учитывая позицию Австрии по данному вопросу, однако "мы попытаемся еще раз сделать это".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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евросоюз, германия, австрия, коронавирус covid-19, новости - туризм, здоровье - общество, ангела меркель

Меркель хочет закрыть горнолыжные курорты в Европе из-за COVID-19

11:16 26.11.2020 (обновлено: 11:29 26.11.2020)
 
CC BY-SA 2.0 / Marcel Prinoth / Blick nach IschglАвстрийский горнолыжный курорт Ишгль
Австрийский горнолыжный курорт Ишгль - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
CC BY-SA 2.0 / Marcel Prinoth / Blick nach Ischgl
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БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что попытается на уровне ЕС добиться решения о закрытии горнолыжных курортов в зимние каникулы, чтобы избежать риска заражения туристов.
"Мы еще раз призываем граждан отказаться от не необходимых контактов, к этому относятся и частные, туристические поездки в лыжный сезон. Мы в Европе попытаемся достичь решения о том, можем ли мы закрыть все лыжные курорты", - сказала Меркель, выступая в бундестаге.
Она добавила, что "это кажется сложным", учитывая позицию Австрии по данному вопросу, однако "мы попытаемся еще раз сделать это".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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