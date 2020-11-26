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На острове Русский во Владивостоке вновь развернули полевые кухни
На острове Русский во Владивостоке вновь развернули полевые кухни
Три полевые кухни развернули в четверг сотрудники МЧС на острове Русский во Владивостоке для организации питания населения, пострадавшего от мощного циклона,... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T16:41
2020-11-26T16:41
последствия непогоды в приморье
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
русский (остров)
владивосток
артем
приморский край
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Три полевые кухни развернули в четверг сотрудники МЧС на острове Русский во Владивостоке для организации питания населения, пострадавшего от мощного циклона, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Сегодня силами сотрудников МЧС России и других оперативных служб на острове Русский в посёлках Поспелово, Подножье и Экипажный были развёрнуты три полевые кухни", - говорится в сообщении.Отмечается, что в пунктах питания также проводилась выдача газовых баллонов и воды в бутылках.По данным МЧС, после циклона в Приморье продолжают работать 12 пунктов временного размещения. В настоящее время в двух из них в Артёме размещены 48 человек. "Людям оказывается всесторонняя поддержка, они обеспечены горячим питанием и тёплыми вещами", - отмечает ведомство.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились. В городе ввели режим ЧС, часть жителей Первомайского района Владивостока почти неделю оставалась без света.
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русский (остров)
владивосток
артем
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последствия непогоды в приморье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русский (остров), владивосток, артем, приморский край, происшествия

На острове Русский во Владивостоке вновь развернули полевые кухни

16:41 26.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМестные жители стоят в очереди возле полевой кухни во Владивостоке
Местные жители стоят в очереди возле полевой кухни во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Три полевые кухни развернули в четверг сотрудники МЧС на острове Русский во Владивостоке для организации питания населения, пострадавшего от мощного циклона, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Сегодня силами сотрудников МЧС России и других оперативных служб на острове Русский в посёлках Поспелово, Подножье и Экипажный были развёрнуты три полевые кухни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в пунктах питания также проводилась выдача газовых баллонов и воды в бутылках.
По данным МЧС, после циклона в Приморье продолжают работать 12 пунктов временного размещения. В настоящее время в двух из них в Артёме размещены 48 человек. "Людям оказывается всесторонняя поддержка, они обеспечены горячим питанием и тёплыми вещами", - отмечает ведомство.
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В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились. В городе ввели режим ЧС, часть жителей Первомайского района Владивостока почти неделю оставалась без света.
 
Последствия непогоды в ПриморьеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Русский (остров)ВладивостокАртемПриморский крайПроисшествия
 
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