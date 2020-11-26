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Росздравнадзор оценил ситуацию с койками для больных COVID-19 в регионах
Росздравнадзор оценил ситуацию с койками для больных COVID-19 в регионах
В ряде регионов России отмечается дефицит коек для пациентов с COVID-19, заявила заместитель руководителя Росздравнадзора Ирина Серегина. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:28
2020-11-26T12:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В ряде регионов России отмечается дефицит коек для пациентов с COVID-19, заявила заместитель руководителя Росздравнадзора Ирина Серегина."Система приспособилась. Нельзя сравнить ситуации в субъектах, но могу с уверенностью сказать, что в основной массе субъектов работа проведена достаточно серьёзная, которая позволила открыть койки. Хотя в ряде субъектов мы констатируем дефицит коечного фонда, он есть. Констатируем и видим, что несвоевременно открываются в ряде субъектов койки для пациентов с COVID-19 с учетом роста заболеваемости", - сказала Серегина на XI Всероссийском конгрессе пациентов.Она подчеркнула, что отмечается также недостаточное оснащение коек, которые перепрофилированы под COVID-19, в частности, аппаратами искусственной вентиляции легких. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество

Росздравнадзор оценил ситуацию с койками для больных COVID-19 в регионах

12:28 26.11.2020 (обновлено: 12:29 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПалата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В ряде регионов России отмечается дефицит коек для пациентов с COVID-19, заявила заместитель руководителя Росздравнадзора Ирина Серегина.
"Система приспособилась. Нельзя сравнить ситуации в субъектах, но могу с уверенностью сказать, что в основной массе субъектов работа проведена достаточно серьёзная, которая позволила открыть койки. Хотя в ряде субъектов мы констатируем дефицит коечного фонда, он есть. Констатируем и видим, что несвоевременно открываются в ряде субъектов койки для пациентов с COVID-19 с учетом роста заболеваемости", - сказала Серегина на XI Всероссийском конгрессе пациентов.
Она подчеркнула, что отмечается также недостаточное оснащение коек, которые перепрофилированы под COVID-19, в частности, аппаратами искусственной вентиляции легких.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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