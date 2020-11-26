https://ria.ru/20201126/koyki-1586416780.html

Росздравнадзор оценил ситуацию с койками для больных COVID-19 в регионах

Росздравнадзор оценил ситуацию с койками для больных COVID-19 в регионах

В ряде регионов России отмечается дефицит коек для пациентов с COVID-19, заявила заместитель руководителя Росздравнадзора Ирина Серегина. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T12:28

2020-11-26T12:28

2020-11-26T12:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В ряде регионов России отмечается дефицит коек для пациентов с COVID-19, заявила заместитель руководителя Росздравнадзора Ирина Серегина."Система приспособилась. Нельзя сравнить ситуации в субъектах, но могу с уверенностью сказать, что в основной массе субъектов работа проведена достаточно серьёзная, которая позволила открыть койки. Хотя в ряде субъектов мы констатируем дефицит коечного фонда, он есть. Констатируем и видим, что несвоевременно открываются в ряде субъектов койки для пациентов с COVID-19 с учетом роста заболеваемости", - сказала Серегина на XI Всероссийском конгрессе пациентов.Она подчеркнула, что отмечается также недостаточное оснащение коек, которые перепрофилированы под COVID-19, в частности, аппаратами искусственной вентиляции легких. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/golikova-1586034006.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество