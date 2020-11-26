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Экс-офицера ФСБ осудили условно за хищение ковров на 6,5 миллиона рублей
Экс-офицера ФСБ осудили условно за хищение ковров на 6,5 миллиона рублей
Бывшего офицера ФСБ майора Сергея Ренкаса, обвиняемого в хищении у дагестанского предпринимателя девяти ковров ручной работы на 6,5 миллиона рублей, приговорили РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T23:12
2020-11-26T23:12
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Бывшего офицера ФСБ майора Сергея Ренкаса, обвиняемого в хищении у дагестанского предпринимателя девяти ковров ручной работы на 6,5 миллиона рублей, приговорили к условному сроку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь 235 гарнизонного военного суда Ирина Майорова.Ренкас и другой фигурант дела Виктор Ковтонюк признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Пока в суде шло разбирательство, оба находились под подпиской о невыезде."Приговором суда Сергей Александрович Ковтонюк и Виктор Степанович Ренкас признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Суд назначил Ренкасу 4 года со штрафом 300 тысяч и Ковтонюку 3 года со штрафом 200 тысяч, на основании статьи 73 УПК наказание считать условным с испытательным сроком 3 года каждому", - сказала собеседница агентства.Ранее "Коммерсант" писал, что в 2018 году майор Ренкас и его знакомый Ковтонюк предложили представителю ДРОО "Союз дагестанских ремесленников" поставить в приемную ФСБ России натуральные ковры ручной работы. В феврале 2018 года предприниматель передал им девять ковров общей стоимостью 6,5 миллиона рублей.По информации газеты, Ренкас и Ковтонюк обещали рассчитаться с ним до мая, если ковры придутся ко двору, в противном случае - вернут обратно. Однако ни денег, ни ковров дагестанский бизнесмен не увидел, найти несостоявшихся покупателей сам не смог, после чего написал заявление в военное следственное управление СК РФ по Москве.
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Экс-офицера ФСБ осудили условно за хищение ковров на 6,5 миллиона рублей

23:12 26.11.2020
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Бывшего офицера ФСБ майора Сергея Ренкаса, обвиняемого в хищении у дагестанского предпринимателя девяти ковров ручной работы на 6,5 миллиона рублей, приговорили к условному сроку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь 235 гарнизонного военного суда Ирина Майорова.
Ренкас и другой фигурант дела Виктор Ковтонюк признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Пока в суде шло разбирательство, оба находились под подпиской о невыезде.
"Приговором суда Сергей Александрович Ковтонюк и Виктор Степанович Ренкас признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Суд назначил Ренкасу 4 года со штрафом 300 тысяч и Ковтонюку 3 года со штрафом 200 тысяч, на основании статьи 73 УПК наказание считать условным с испытательным сроком 3 года каждому", - сказала собеседница агентства.
Ранее "Коммерсант" писал, что в 2018 году майор Ренкас и его знакомый Ковтонюк предложили представителю ДРОО "Союз дагестанских ремесленников" поставить в приемную ФСБ России натуральные ковры ручной работы. В феврале 2018 года предприниматель передал им девять ковров общей стоимостью 6,5 миллиона рублей.
По информации газеты, Ренкас и Ковтонюк обещали рассчитаться с ним до мая, если ковры придутся ко двору, в противном случае - вернут обратно. Однако ни денег, ни ковров дагестанский бизнесмен не увидел, найти несостоявшихся покупателей сам не смог, после чего написал заявление в военное следственное управление СК РФ по Москве.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 13:56
Источник: подозреваемый в хищении газа ростовский депутат признал вину
 
Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
 
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