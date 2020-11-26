https://ria.ru/20201126/kovry-1586533966.html

Экс-офицера ФСБ осудили условно за хищение ковров на 6,5 миллиона рублей

Экс-офицера ФСБ осудили условно за хищение ковров на 6,5 миллиона рублей

Бывшего офицера ФСБ майора Сергея Ренкаса, обвиняемого в хищении у дагестанского предпринимателя девяти ковров ручной работы на 6,5 миллиона рублей, приговорили РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T23:12

2020-11-26T23:12

2020-11-26T23:12

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_fedec74cf07c5d77121b7746499e5c86.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Бывшего офицера ФСБ майора Сергея Ренкаса, обвиняемого в хищении у дагестанского предпринимателя девяти ковров ручной работы на 6,5 миллиона рублей, приговорили к условному сроку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь 235 гарнизонного военного суда Ирина Майорова.Ренкас и другой фигурант дела Виктор Ковтонюк признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Пока в суде шло разбирательство, оба находились под подпиской о невыезде."Приговором суда Сергей Александрович Ковтонюк и Виктор Степанович Ренкас признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Суд назначил Ренкасу 4 года со штрафом 300 тысяч и Ковтонюку 3 года со штрафом 200 тысяч, на основании статьи 73 УПК наказание считать условным с испытательным сроком 3 года каждому", - сказала собеседница агентства.Ранее "Коммерсант" писал, что в 2018 году майор Ренкас и его знакомый Ковтонюк предложили представителю ДРОО "Союз дагестанских ремесленников" поставить в приемную ФСБ России натуральные ковры ручной работы. В феврале 2018 года предприниматель передал им девять ковров общей стоимостью 6,5 миллиона рублей.По информации газеты, Ренкас и Ковтонюк обещали рассчитаться с ним до мая, если ковры придутся ко двору, в противном случае - вернут обратно. Однако ни денег, ни ковров дагестанский бизнесмен не увидел, найти несостоявшихся покупателей сам не смог, после чего написал заявление в военное следственное управление СК РФ по Москве.

https://ria.ru/20201009/khischenie-1579020332.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия