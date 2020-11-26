https://ria.ru/20201126/kovid-1586432867.html

Ученые нашли гены предрасположенности к тяжелой форме COVID-19

Ученые нашли гены предрасположенности к тяжелой форме COVID-19

Американские ученые провели анализ библиотеки белков и метаболитов, связанных с различными областями генома человека. Результаты исследования, опубликованные в... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T13:30

2020-11-26T13:30

2020-11-26T16:00

риа наука

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американские ученые провели анализ библиотеки белков и метаболитов, связанных с различными областями генома человека. Результаты исследования, опубликованные в New England Journal of Medicine, проливают свет на генетические факторы риска, которые делают людей более восприимчивыми к тяжелой форме COVID-19.Несмотря на огромную медицинскую статистику случаев COVID-19 в мире, медики до сих пор не знают, почему у одних пациентов заболевание протекает бессимптомно, а у других сопровождается тяжелыми осложнениями.Исследователи из медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне под руководством доктора медицины Роберта Герштена (Robert Gerszten), главы отделения сердечно-сосудистой медицины центра и профессора Гарвардской медицинской школы, решили выяснить, как генетические вариации связаны с серьезностью заболевания COVID-19. Для этого они использовали собственную базу данных белков и метаболитов человека, которую они создавали в течение десяти лет."Пациенты с COVID-19 демонстрируют широкий спектр клинических проявлений и степеней тяжести — от симптомов гриппа до острого респираторного расстройства, — приводятся в пресс-релизе медцентра слова Герштена. — Хотя известно, что сопутствующие сердечно-сосудистые и метаболические заболевания являются факторами риска, в целом не совсем понятно, почему у некоторых людей развивается опасное для жизни заболевание, в то время как другие остаются бессимптомными".Авторы рассмотрели геномы 4856 пациентов из Китая, Европы и США, перенесших COVID-19, и выявили вариации в двух регионах, которые определяют тяжесть течения заболевания. Затем они определили, какие белки кодируют эти участки генома и какую роль эти белки играют в организме в контексте болезни.Одна из двух областей генома оказалась связанной с антигеном CD209 — белком, посредством которого вирус SARS-CoV-2 поражает клетки человека."Ученые все чаще находят горячие точки генома, связанные с COVID-19, но часто неясно, как они влияют на сами механизмы болезни, — говорит Герштен. — Мы использовали нашу огромную базу данных объемом свыше 100 терабайт, чтобы очень быстро определить, что белок, наиболее сильно экспрессируемый в этом регионе, — корецептор вируса, вызывающего COVID-19. Доступные в настоящее время так называемые коктейли антител в основном нацелены на спайковые белки вируса. Наша же работа определяет, какие белки в организме человека захватываются SARS-CoV-2 и другими коронавирусами".Вторая область генома, выявленная исследователями, связана с плохо изученным белком CXCL16, воспалительным хемокином, который, по мнению ученых, играет роль в привлечении иммунных клеток — лимфоцитов — к участкам инфекции.Авторы надеются, что полученные результаты позволят наметить пути для создания новых методов терапевтического вмешательства у пациентов с тяжелой формой COVID-19.Но о реальном практическом применении пока говорить рано, отмечают ученые, так как сначала нужно выяснить все возможные осложнения. В частности, предыдущее их исследование выявило различие генетических вариантов и белков у представителей разных рас.

https://ria.ru/20201124/kovid-1586064272.html

https://ria.ru/20201120/vaktsina-1585543559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, генетика, биология, здоровье, сша